Opinión Empresarial hila 14 meses con bajas

EN FEBRERO, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que presenta la opinión de los directivos empresariales por sectores, registró una caída de 1.3 puntos para sumar 14 meses con pérdidas a tasa anual y 12 meses con por debajo del umbral de los 50 puntos; mientras que a tasa mensual tuvo un repunte de 0.7 puntos luego de cuatro meses con contracciones, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Indicador de Confianza Empresarial de las Industrias Manufactureras cayó 2.3 puntos a tasa anual y 0.2 puntos a tasa mensual, y acumuló 12 meses por debajo del umbral de 50 puntos.

Al interior de éste, la contracción anual más pronunciada fue respecto a que si en febrero era un momento adecuado para invertir con una caída de 4.5 puntos; seguido de la situación económica presente de la empresa con 3.0 puntos; la situación futura de la empresa, 1.8 puntos; situación económica presente del país, 1.3 puntos, y situación económica futura del país, 0.9 puntos.

En balance mensual, sólo en dos rubros hubo alzas, pero casi nulas, en la situación económica presente del país y la situación económica presente de la empresa con 0.1 y 0.2 puntos, respectivamente.

Por su parte, el Indicador de Confianza Empresarial de Construcción se ubicó en una caída de 0.2 puntos en comparación con febrero de 2025, pero un alza de 1.0 punto respecto a enero de 2026.

A tasa anual, hubo un incremento de 6.1 puntos respecto a si consideraban que era un momento adecuado para invertir, pero en los otros cuatro componentes hubo contracciones, la más significativa de 3.5 puntos respecto a la situación económica futura de la empresa y seguida de la situación económica futura del país con 2.3 puntos.