Se dispara petróleo por Guerra de EU-Irán

Ante el temor de que la guerra entre Estados Unidos e Irán cause disrupciones en la oferta de energéticos, diversos commodities de energía cerraron la sesión con ganancias, mientras que los principales índices bursátiles de Europa y Latinoamérica cayeron y los estadounidenses registraron un alza.

El petróleo WTI cerró la sesión de este lunes en 71 dólares por barril, lo que significó un repunte de 5.94 por ciento y alcanzó por momentos un máximo de 75.33 dólares; por su parte, el Brent finalizó la jornada en 77.55 dólares por barril o 7.04 por ciento más, y llegó hasta los 78.15 dólares.

0.14% retrocedió el precio del Brent dos días antes del conflicto

Asimismo, el gas natural en Estados Unidos se ubicó en 2.97 dólares por millón de BTU, con un alza de 3.74 por ciento y alcanzó un precio de 3.07 dólares por millón de BTU.

Asimismo, el gas natural en Europa terminó la sesión en 43.3 euros por megavatio hora (MWh), con un incremento del 35.49 por ciento y un máximo de 49.14 euros por MWh, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

“Los commodities de energía cerraron la sesión con ganancias generalizadas, presionados por temores de que la guerra entre Estados Unidos e Irán ocasione disrupciones en la oferta global de energéticos. Esto dado que alrededor del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo cruza por el Estrecho de Ormuz, ubicado en el Medio Oriente, mientras que aproximadamente el 20 por ciento del suministro global de gas natural licuado proviene de la planta Ras Laffan en Qatar, que detuvo su producción debido a ataques de drones iraníes”, agregó.

75.3 dpb fue el nivel máximo que alcanzó el WTI, ayer

La analista destacó que la guerra presiona el incremento del precio de los energéticos, pero también el costo de los fletes marítimos, en especial de los que transportan petróleo desde Oriente Medio hacia China.

“De acuerdo con datos de la Bolsa Báltica de Londres, las ganancias diarias en la ruta de referencia se ubicaron en 423.74 mil dólares, desde los 176.36 mil dólares registrados el lunes de la semana pasada, un aumento de 140.27 por ciento”, acotó.

A su vez, el mercado de capitales finalizó la jornada con resultados mixtos, pero se destacó la ganancia del TA 35 de Israel con un incremento de 4.61 por ciento, el mayor desde el 19 de abril de 2020; sin embargo, la sesión de Europa tuvo pérdidas importantes: el STOXX 600 cayó 1.61 por ciento; el DAX alemán, 2.42 por ciento; CAC 40 de Francia, 2.17 por ciento; el FTSE 100 de Londres perdió 1.20 por ciento, según datos de Investing.com.

En Estados Unidos, sólo el Dow Jones cayó 0.15 por ciento, y sumó dos retrocesos seguidos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 0.36 por ciento y el S&P 500 repuntó 0.04 por ciento con ganancias en los sectores de energía, 1.95 por ciento; industrial, 0.98 por ciento; y tecnologías de la información, 0.91 por ciento. De igual forma, el S&P/TSX de Canadá registró una ganancia de 0.59 por ciento.

En México, el S&P BMV IPC finalizó la sesión con una pérdida de 1.15 por ciento para situarse en 70 mil 584.75 puntos y rompió con una racha de cuatro jornadas con ganancias. Las emisoras que registraron contracciones fueron Grupo Carso con 5.97 por ciento; Televisa, 5.25 por ciento; Vesta, 4.90 por ciento; Banregio, 4.79 e Industrias Peñoles, 4.53 por ciento.

Sobre los principales índices latinoamericanos que cayeron fueron el S&P Merval de Argentina con 1.48 por ciento; COLCAP de Colombia, 3.37 por ciento; S&P CLX IPSA de Chile, 3.02 por ciento; no obstante, el Bovespa de Brasil y el S&P Lima General tuvieron incrementos de 0.28 y 0.71 por ciento, respectivamente.

En la jornada de ayer, el Brent cerró en 77.55 dólares por barril y el WTI en 71 billetes verdes por barril. ı Foto: Especial

Sheinbaum descarta incremento del crudo

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que México vaya a enfrentar un impacto en el precio de la gasolina y petróleo, derivado del conflicto desatado en Medio Oriente, el cual ya llevó al bloqueo del estrecho de Ormuz, el cual es utilizado como paso de dicho recurso a escala global.

La mandataria recordó que México cuenta con un esquema que consiste en bajar el Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ante situaciones como la que hoy se enfrenta, para así impedir que el precio de la gasolina se dispare dentro del territorio mexicano.

En este marco, comentó que este mismo lunes sostendrá una reunión, como lo hace cada inicio de semana, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para abordar, entre otros temas, el de la contención al precio del crudo.

“Frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS, para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación… hasta ahora no hay problema con nuestro país”. La Presidenta también destacó que a pesar de la convulsión en el escenario internacional debido a este conflicto, el peso se mantiene estable frente al dólar.

“El peso se mantuvo, se devaluó el dólar. Llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, pues no ha habido problemas”, dijo en su conferencia matutina.