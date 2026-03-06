Peso y BMV bajan por nerviosismo

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayeron de nueva cuenta este jueves, debido a la persistencia en las preocupaciones sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente para la inflación y la actividad económica global.

La moneda mexicana cotizaba en 17.7230 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación cercana a un 1.0 por ciento, a medida que el índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de divisas referenciales, se fortaleció debido la demanda de activos de refugio.

“La sesión de hoy ha dejado al peso mexicano en una posición de alta fragilidad”, dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group. “Los inversores están priorizando la liquidez en dólares frente a la incertidumbre global y las presiones inflacionarias”, agregó.

Los mercados financieros corrigieron la víspera parte de sus pérdidas luego de un reporte de prensa sobre la disposición iraní a negociar. Sin embargo, la información fue desmentida y el jueves resurgieron noticias en torno a un recrudecimiento de la guerra, lo que desató un nuevo ciclo de liquidaciones.