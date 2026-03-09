Crudo se dispara; rompe el techo de 105 dólares

Ayer, los futuros del crudo WTI y Brent aumentaron su precio por arriba de los 105 dólares por barril debido a la extensión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, analistas señalaron que el alza de los energéticos se dio porque al extenderse más el conflicto se compromete más la oferta a nivel mundial.

Antes de las 19 horas de este domingo, hora local, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cotizaban en 109.72 dólares por barril (dpb), un incremento de 18.82 dólares o 20.70 por ciento frente al cierre del viernes cuando se ubicó en 90.90 dpb. Asimismo, en la última semana que comprende del 27 de febrero, un día antes de que iniciara el conflicto, hasta el viernes 6 de marzo, el energético se disparó 23.88 dólares o lo que significó un alza de 35.6 por ciento.

El dato: Desde agosto del 2022 no se observaba que el precio del petróleo superara el techo de los 100 dólares por barril.

Por su parte, los futuros del Brent cotizaban en 109.71 dpb, un alza de 17.02 dólares o 18.36 por ciento respecto al cierre de la sesión del 6 de marzo cuando se ubicó en 92.69. De igual forma, en la última semana de cotización su precio registró un alza de 20.21 dólares o 27.88 por ciento, dado que el 27 de febrero se ubicaba en 72.48 dpb. “El precio del petróleo y de la gasolina siguen al alza porque la guerra se extiende, los bombardeos continúan y con esto se compromete cada vez más la oferta de energéticos a nivel global, sobre todo porque ya no es una guerra que duró unos cuantos días, sino que amenaza con durar todavía meses”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Ante ello, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social que, el encarecimiento en el precio del crudo sólo sería en el corto plazo, pero una vez que sea “destruida la amenaza nuclear de Irán” el costo se reducirá, “son un precio muy pequeño a pagar por los Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz”.

Siller Pagaza destacó que por la aversión al riesgo el tipo de cambio también sufrió un alza y que incluso el precio del oro presentó una baja, ya que, si sube el precio del petróleo, los inversionistas necesitan liquidez y deben “deshacer sus posiciones en oro” para compensar las pérdidas.

Durante el overnight, el peso mexicano registró una depreciación de 20 centavos o 1.12 por ciento, para ubicarse antes de las 19 horas de ayer, en 18 pesos por dólar, con un mínimo de 17.90 y un máximo de 18.00, cifra no vista desde el 9 de enero pasado.

La analista refirió que, el temor de los inversionistas provoca que se refugien en la moneda estadounidense, “las alzas en el precio de energéticos suben la inflación y con eso la Reserva Federal de EU (Fed) no podrá recortar su tasa de interés, lo que a su vez fortalece al dólar” y previó que, en la jornada de hoy podría ser un lunes negro.

Al inicio de la sesión del lunes en los mercados asiáticos se registraban contracciones, el Nikkei 225 de Japón con 7.0 por ciento; S&P/ASX 200 de Australia, 4.16 por ciento; y Hang Seng, 2.99 por ciento.

