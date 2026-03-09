Deja 8M pérdidas arriba de 61 millones de pesos: Canaco

Derivado de las marchas realizadas este domingo 8 de marzo por motivo del Día Internacional de la Mujer, el impacto económico registrado en los principales corredores donde sucedieron las manifestaciones supera los 61 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Si bien fueron reportados daños mínimos en el apartado material, 3 mil 974 negocios ubicados en las áreas aledañas a la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, y zonas donde transitaron las marchas rumbo al Zócalo capitalino, permanecieron cerrados o con disminución en el flujo de sus clientes, lo que se cuantifica en un monto aproximado de 24 millones 139 mil pesos, señaló la Canaco.

A esta merma del sector terciario, se suman los costos de protección y seguridad que los negocios tuvieron que destinar para el resguardo de sus fachadas, colocación de vallas protectoras y contratación de servicios de seguridad privada, para garantizar la integridad de trabajadores y clientes, desembolso estimado en 41 millones 893 mil pesos.

Estos dos conceptos significan un impacto económico conjunto para el comercio establecido que asciende a poco más de 61 millones 205 mil pesos, refirió el organismo.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, compartió en un comunicado que el gasto de protección significa una carga onerosa para el comercio en pequeño, siendo que este dispendio podría ser invertido para el crecimiento del negocio.

La institución indicó que tiene profundo respeto al derecho de libre manifestación y respalda la lucha para la erradicación de la violencia de género, y al mismo tiempo hizo un llamado a las autoridades capitalizas para continuar fortaleciendo esquemas de seguridad y diálogo, y sopesar incentivos o apoyos que mitiguen y compensen las afectaciones económicas resultado de este tipo de jornadas.

