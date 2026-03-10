Asociación de vehículos pesados ve oportunidades ante revisión del T-MEC

A unos días de que inicien las conversaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la industria de vehículos pesados ya afina su postura. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que preside Rogelio Arzate, anunció que participará en el proceso en coordinación con la Secretaría de Economía, con la intención de defender el carácter trilateral del acuerdo y fortalecer la integración regional.

Las negociaciones arrancarán el próximo 16 de marzo y el sector anticipa una discusión compleja. Sin embargo, también identifica oportunidades para consolidar a Norteamérica como una plataforma competitiva. Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos de la asociación, señaló que el tratado ha sido una pieza central para la industria y expresó confianza en que su revisión fortalecerá la producción de vehículos pesados en México, en línea con el Plan México anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Actualmente, el sector cumple con un Valor de Contenido Regional (VCR) de 64% y trabaja para alcanzar la meta de 70% prevista para 2027 en el propio tratado. Para ello, la industria plantea tres rutas: ampliar capacidades en componentes como castings de acero, atraer inversión extranjera directa desde Asia en áreas como telemática y radios, y desarrollar proveeduría mexicana Tier 2 y Tier 3, por ejemplo en arneses y tornillería.

La asociación también planteó la necesidad de eliminar los aranceles aplicados bajo la sección 232 y avanzar en mejoras relacionadas con temas laborales, infraestructura y facilitación comercial. El objetivo es fortalecer la competitividad regional en un contexto marcado por la relocalización de cadenas productivas.

El proceso de revisión llega en un momento de ajustes para la industria. Durante febrero de 2026 las ventas al mayoreo de vehículos pesados alcanzaron 1,836 unidades, una disminución de 27.32% respecto al mismo mes de 2025. En producción, se ensamblaron 6,974 unidades, lo que representa una variación de -49.1% frente a febrero del año anterior.

Las exportaciones sumaron 7,849 unidades durante el mes, con una variación de -32.0% en comparación con febrero de 2025. El comportamiento responde, entre otros factores, a cambios en la demanda y a decisiones de inversión de flotas en Estados Unidos.

Aun con ese panorama, algunos segmentos muestran dinamismo. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, los vehículos de carga clase 3 crecieron 150.5% al pasar de 93 a 233 unidades, mientras que los de carga clase 4 aumentaron 281.3%, al pasar de 32 a 122 unidades.

En el acumulado enero–febrero de 2026 también destacan los vehículos de carga clase 6, que pasaron de 83 a 339 unidades, con un incremento de 308.4%. En el mismo periodo, los vehículos de pasaje clase 3 crecieron 311% al pasar de 35 a 144 unidades.

Ante este escenario, ANPACT insistió en la necesidad de impulsar esquemas de financiamiento e incentivos fiscales que permitan renovar el parque vehicular, en particular entre las MIPYMES. También reiteró su llamado a fortalecer las medidas que limiten la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, al considerar que afectan al mercado interno y a la generación de empleo.

