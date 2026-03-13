Identifica Banxico riesgos económicos

ENTRE LOS PRINCIPALES riesgos del sector empresarial que podrían frenar el crecimiento económico en el transcurso del próximo año está el deterioro de la seguridad pública, un posible impacto negativo ante la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la disminución de la inversión pública en infraestructura, de acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales Octubre – Diciembre 2025, presentado por el Banco de México (Banxico).

Josué Fernando Cortés Espada, director de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información del Banxico, comentó, durante la presentación del Reporte, que la inseguridad como factor de preocupación empresarial para el crecimiento económico ha sido un punto reiterativo del sector, puesto que inhibe tanto la inyección de capitales como el crecimiento del sector.

El Tip: La actividad económica nacional, en el último trimestre de 2025, aumentó 0.9% en comparativa trimestral y 1.8% anual.

“Desde el inicio de la publicación de este Reporte, los directivos empresariales han subrayado la importancia de reforzar la seguridad pública y el Estado de derecho como condiciones necesarias para detonar la inversión y sostener el crecimiento”, comentó.

En cuanto a la revisión del T-MEC, refirió que existe incertidumbre de los empresarios ante las posibles políticas que pudiera implementar Estados Unidos ya que, al ser el socio principal de México, tendrá incidencia de manera particular en las entidades del norte y regiones centrales, así como en zonas con elevada migración histórica, que resentirían ajustes en el posible estado de las remesas.

Sobre la preocupación en la baja de inversión pública en infraestructura, Cortés Espada señaló que este punto tiene cohesión con el tema del T-MEC, ya que las exportaciones mexicanas tienen trato preferencial frente a las de otros países, por lo que “abre la posibilidad de profundizar la integración productiva de América del Norte y consolidar al sector exportador como palanca del desarrollo regional”.

Pero para concretar, es esencial la construcción y modernización de infraestructura de transporte, digital y energética, dijo Cortés Espada­­.