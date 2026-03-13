Mezcla Brent registra máximo de 101 dpb

Los futuros del petróleo Brent alcanzaron ayer un precio máximo de 101.85 dólares por barril (dpb), para finalizar la jornada en 100.46 dpb, lo que significa un incremento de 9.22 por ciento respecto al cierre del miércoles, mientras el West Texas Intermediate (WTI) terminó cotizando en 96.59 dpb, un aumento de 10.70 por ciento; el incremento ocurre derivado de un mercado que se mantiene temeroso al impacto de la guerra en la oferta global de combustibles, de acuerdo con analistas, y en el mismo día en que el presidente Donald Trump compartiera en mensaje que los precios a la alza no afectan a Estados Unidos.

El Dato: El peso mexicano cerró sesión con pérdida frente al dólar de 18.70 centavos, equivalente a 1.06 por ciento, con cotización de 17.86 unidades por billete verde.

Con el cierre del Brent en 100.46 dpb, la mezcla de referencia de los mercados europeos alcanzó su precio más alto desde que inició el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán el sábado 28 de febrero, ya que el lunes 2 de marzo (día de la cotización más próxima) cerró cotización en 77.74 dpb, lo que significa un incremento de 29.22 por ciento hasta el día de ayer.

Para el petróleo WTI, terminó jornada en 96.59 dpb, incrementando su precio en 10.70 por ciento respecto a su cotización de este miércoles, cuando cerró en 87.25 dpb, y llegó a un alza de 35.60 por ciento respecto a su precio del 2 de marzo, cuando costó 71.23 dpb.

Respecto a la Mezcla Mexicana de Exportación, terminó su cotización diaria en 90.13 dpb, con una variación al alza de 10.46 por ciento comparada con el cierre de este miércoles, al alcanzar 81.59 dpb; el lunes 2 de marzo, tras el inicio del conflicto bélico, el crudo mexicano cotizó en 66.63 dpb, lo que representa un alza en los últimos 12 días de 35.26 por ciento.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, el repunte en los precios de los energéticos, a la par de la resolución del conflicto bélico, no tendrá resolución en el corto plazo, por el contrario, “ha incrementado la probabilidad de que surjan nuevas presiones al alza sobre la inflación al consumidor a nivel global”.

Agregó que, ante este panorama, los principales bancos centrales podrían tomar medidas monetarias más restrictivas, que también tienen la perspectiva de prolongarse mucho más tiempo.

Por su parte, el presidente Donald Trump comentó en su red social TruthSocial que las afectaciones derivadas de los actuales precios del crudo no trastocan a Estados Unidos, y tiene mayor inclinación en frenar a Irán.

“Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, por mucho, así que cuando los precios van para arriba, nosotros hacemos mucho dinero. Pero, es mucho más importante y tiene mayor interés para mí, como presidente, detener un imperio malvado, Irán, de tener armas nucleares y destruir Medio Oriente y, por tanto, el mundo ¡No permitiré que eso suceda!”, escribió Donald Trump la mañana de este jueves.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones rompió dos días de ganancias y cerró la sesión con una pérdida de 2.18 por ciento, que es su menor nivel desde el 8 de enero; al interior, las emisoras más relevantes que registraron pérdidas fue Grupo México, con 4.78 por ciento; Banco del Bajío, 4.61 por ciento; Becle, 3.34 por ciento; Banorte, 3.27 por ciento, y Grupo Aeroportuario del Sureste, 3.22 por ciento.