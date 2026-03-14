Sigue escalada del Brent: máximo llega a 103 dólares

El brent, desde su cotización previa al inicio de la guerra, el 27 de febrero, acumula un avance de 42.30 por ciento.

Los precios del petróleo continuaron su escalada durante la jornada de ayer y los futuros de la mezcla Brent alcanzaron un máximo de 103.95 dólares por barril (dpb), para terminar operaciones en 103.14 dpb, un aumento de 2.67 por ciento respecto al precio de cierre de este jueves; por la mañana de ayer, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que este viernes fue el día con más ataques hacia Irán, mientras que por la tarde, el presidente Donald Trump comentó que fue ejecutado “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio”.

3,22 Por ciento subió la Mezcla Mexicana de Exportación

La cotización del Brent en 103.14 dpb significa un incremento de 2.68 dólares o 2.66 por ciento respecto a su costo de la jornada anterior, y un aumento de 10.45 dólares u 11.27 por ciento durante esta semana, tras cerrar en 92.69 dpb del viernes anterior; por su parte, el West Texas Intermediate alcanzó cotización de 98.71 dpb, un incremento de 2.98 dólares o 3.11 por ciento comparado con el precio del jueves, y un incremento de 7.81 dólares u 8.59 por ciento semanal, luego de terminar sesión en 90.90 dpb este 6 de marzo.

El Tip: Donald Trump escribió la tarde de ayer que “el Comando Central de los EU ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio”.

En cuanto a la Mezcla Mexicana de Exportación, terminó su cotización diaria en 93.04 dpb, lo que significa un aumento de 2.91 dólares o 3.22 por ciento respecto a su precio de ayer, y una variación semanal al alza de 9.40 dpb u 11.23 por ciento, luego que el viernes 6 de marzo, el crudo mexicano cotizara en 83.64 dpb.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comentó la mañana de este viernes, durante una conferencia de prensa desde el Pentágono, sede del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, que las capacidades militares iraníes siguen deteriorándose, y agregó que las fuerzas estadounidenses e israelíes han incrementado su presencia operativa.

“Hoy será el día de más ataques que se han visto en Irán, hemos incrementado nuestra presencia en Irán”, comentó el secretario de Defensa.