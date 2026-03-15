Reservas de crudo para América se liberarán a finales de marzo: Agencia Internacional de la Energía

El petróleo de las reservas estratégicas de Asia y Oceanía será desbloqueado “inmediatamente” para atajar la subida de precios y el de América y Europa, a finales de marzo, indicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) esta mañana.

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía, una agencia con sede en París, decidieron el miércoles por unanimidad liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas.

Este es el sexto desbloqueo que decide esta organización desde su fundación hace 50 años y nunca antes había aprobado una liberación a los mercados de esta envergadura.

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“Los países miembros de la AIE presentaron planes individuales de puesta en marcha. Esos planes indican que los Estados miembros de la AIE de Asia y Oceanía pondrán a disposición esas reservas inmediatamente, y que las reservas de los miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo”, indicó la Agencia Internacional de la Energía.

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FGR