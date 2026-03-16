Crudo sube 42% desde inicio de guerra EU-Irán

El precio del crudo Brent se disparó 42.30 por ciento desde que inició el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán, el pasado 28 de febrero, mientras que el costo del WTI, lo hizo en casi 47 por ciento. Lo anterior, mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que esta guerra genera la mayor interrupción histórica en el mercado del crudo, mientras que el gobierno estadounidense intensifica sus ataques y bombardeos.

La mezcla Brent, cerró el viernes en 103.14 dólares por barril (dpb), lo que significó un aumento de 30.66 dpb o 42.30 por ciento en comparación con el 27 de febrero, un día antes del primer ataque por parte de Estados Unidos a Irán, cuando finalizó la jornada en 72.48 dpb.

El Dato: Cada país miembro de los 32 que conforman la AIE está obligado a contener reservas equivalentes a 90 días de importación.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) culminó este 13 de marzo en 98.71 dpb, lo que significa un alza de 31.51 dpb o 46.88 por ciento respecto a su precio previo al inicio bélico, de 67.20 dpb; mientras que la Mezcla Mexicana de Exportación, que mostró un costo de 93.04 dpb al cierre de operaciones del viernes anterior, ha contabilizado una diferencia ascendente de 29.58 dpb equivalente a 46.61 por ciento, en su comparativa de precio al 27 de febrero, al cotizar en 63.46 dólares por barril.

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1.71% bajó la mezcla WTI al cierre de la jornada de ayer

En una entrevista con NBC News, Donal Trump comentó que Teherán, capital iraní, quiere entrar en negociaciones, pero Washington continuará sus operaciones militares, “Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”.

Aseguró que, de continuar el bloqueo en el estrecho de Ormuz, los barcos petroleros que transiten por este trayecto marítimo tendrán escolta naval que garantice el suministro hacia naciones comprometidas por este conflicto.

El Tip: El 10 de marzo, el Brent cayó 11.28%, día en que la Marina de Estados Unidos anunció que escoltó a un petrolero por el estrecho de Ormuz.

La AIE ha comentado que este conflicto bélico ha obstaculizado el flujo comercial de energía por el estrecho de Ormuz, lo que generó “la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”; en suma, el suministro mundial de gas natural licuado (GNL) también ha tenido reducción cercana al 20 por ciento, resultado de esta pugna.

Además, los productores del Golfo, durante 2025, exportaron 3.3 millones de barriles diarios de productos petrolíferos refinados y 1.5 millones de barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP), y como resultado de la guerra, alrededor de 3 millones de barriles diarios de refinación en la región han terminado operaciones, debido a la falta de condiciones seguras en la exportación.

119.5 dpb, máximo alcanzado por el Brent el 9 de marzo

El 11 de marzo, los 32 países miembros de la AIE acordaron liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, para mitigar la subida de precios, mientras que ayer, la misma Agencia de Energía refirió que esta liberación ocurrirá “inmediatamente”, a finales de este mes.