Más de 23 mil vehículos han circulado por la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

A un mes de su inauguración

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que, a mes y medio de su inauguración, por la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes han circulado alrededor de 23 mil 980 vehículos.

Esta obra prioritaria, que une a Sonora con Chihuahua, cuenta con una longitud total de 134 kilómetros, y permite ahorrar una hora con 30 minutos en el recorrido entre Bavispe y Casas Grande.

De esta manera, se mejora la conectividad y se impulsa el desarrollo económico de la región en beneficio de 115 mil habitantes.

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En los trabajos, que generaron 5 mil 466 empleos, participaron ambas entidades. A Sonora correspondieron 18 km y a Chihuahua 116 km; la modernización de esta vía contempló 67 km de construcción y 67 km de conservación.

La construcción de la carretera, que tiene dos carriles de circulación, siete puentes y dos entronques, inició en marzo de 2025 y su operación comenzó el pasado 1 de febrero.

Los tramos que se construyeron fueron los siguientes:

Del km 0 al km 18+100, el cual incluye el entronque La Mora, de 200 metros, así como los puentes El Membrillo, de 122 metros, y El Fuste, de 61 metros.

Del km 18+100 al km 67 en el que construyó el entronque Monte Verde, de 500 metros (el más largo del trazo), y los puentes El Papalote, 30 metros; Los Pilares, 40 metros; Las Profesoras, 40 metros; La Enramada, 30 metros, y La Pila, 120 metros.

Mientras que, en los 67 km restantes se realizaron trabajos de conservación; entre el tramo Monte Verde a Nuevo Casas Grandes participaron 237 trabajadores.

Además, se llevaron a cabo labores de terracería, excavación, infraestructura hidráulica, drenaje y preparación de base para pavimentación con materiales especializados que garantizan durabilidad y resistencia en una zona de alta complejidad geográfica.

Las maniobras realizadas constatan la magnitud de la obra: un millón 328 mil 815 metros cúbicos de cortes; un millón 624 mil 221 metros cúbicos de terraplén; 23 mil 811 metros cúbicos de concreto; mil 383 toneladas de acero; 29 mil 331 metros cúbicos de asfalto, y 114 obras de drenaje.

También se llevaron a cabo trabajos de mitigación ambiental, en los que se tomaron en cuenta 93 pasos de fauna y tres pasos ganaderos.

Esta obra estratégica marca un antes y un después para la región serrana de Sonora, al romper el aislamiento que por generaciones limitó el desarrollo económico, social y productivo de sus comunidades.

De acuerdo con proyecciones, por la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes circularán anualmente más de 198 mil vehículos.

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FGR