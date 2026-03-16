Ven moderación en la industria turística

La industria Turística de México podría entrar a una fase de moderación, como lo reflejan los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El sector turístico sigue siento un pilar importante para la economía mexicana, pero probablemente entrará en una fase de crecimiento más moderado y sostenible también en los próximos trimestres”, advirtió Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Casa de Bolsa Valmex.

De acuerdo con cifras publicadas por el Inegi, el turismo en México registró la entrada de 8 millones 838 mil 914 visitantes internacionales (turistas y excursionistas) en enero de 2026, lo que representó un incremento anual de 10 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

El Tip: El gasto medio total acumulado de viajeros internacionales reportó un incremento de 3.9% a tasa anual, con 3 mil 477 mdd.

No obstante, el número de excursionistas internacionales; es decir, aquellos que no pernoctaron y regresaron a su residencia habitual el mismo día se ubicó en 4 millones 551 mil 328, lo que representó un incremento de 11.3 por ciento respecto al año pasado, con la mayor participación porcentual del total de turistas con 51.5 por ciento. En contraste, la participación porcentual de turistas internacionales, que sí pernoctaron, es decir, aquellos que pasaron al menos una noche en el país se ubicó en 48.5 por ciento, con 4 millones 551 mil 328 personas.

Especialistas atribuyen este crecimiento por parte de excursionistas, en parte, a la cercanía geográfica de México con Estados Unidos, su principal fuente emisora de viajeros internacionales. “México sigue siento un destino atractivo dentro del turismo internacional, apoyado por varios factores, entre ellos la cercanía geográfica con EU”, destacó.