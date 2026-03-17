Mecanismo laboral del T-MEC falla a favor en SLP

ESTADOS UNIDOS informó de la resolución del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM), incorporado dentro del Tratado comercial entre el país vecino del norte, México y Canadá (T-MEC), en la planta de ThyssenKrupp Springs & Stabilizers de San Luis Potosí, México, luego de la investigación por represalias en contra de los derechos sindicales de los trabajadores.

La petición de RRM se presentó el 14 de octubre de 2025 por la Liga Sindical Obrera Mexicana, los Trabajadores Siderúrgicos Unidos y la Red Internacional de Abogados que asisten a los trabajadores, derivada de presuntas violaciones a los derechos laborales y represalias mediante despidos por intentar organizar un sindicato independiente.

Por lo que el Comité Interinstitucional de Trabajo para el Monitoreo y la Aplicación de la Ley (ILC) que copresiden el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y el Secretario de Trabajo, revisaron las peticiones y en un plazo de 30 días determinó que la evidencia era suficiente y creíble para invocar los mecanismos de aplicación de la ley.

1 mecanismo de Respuesta Rápida perdió México en 2025

En consecuencia, el Representante Comercial solicitó a México una revisión del asunto. Tras la investigación en colaboración con ThyssenKrupp, el Gobierno de México determinó brindar a todo el personal de la empresa capacitaciones sobre la libre asociación y negociación colectiva, además de vigilar las instalaciones y mantener contacto con la empresa y trabajadores durante todo el tiempo de revisión.

Por su parte, las acciones emprendidas por la planta incluyeron la reincorporación de dos trabajadores bajo las mismas condiciones con las que contaban previo a su despido, el abono de sus salarios y prestaciones atrasadas, la firma de un acuerdo con el sindicato para establecer un protocolo de acceso a las instalaciones, la distribución de la declaración de neutralidad y directrices por las que se rige la empresa y capacitación para el personal sobre dichas bases.

Finalmente, Estados Unidos revisó el caso y concluyó la resolución tras la implementación de medidas por parte del centro y del Gobierno de México para salvaguardar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

“Como resultado de las medidas adoptadas por la instalación para resolver la controversia, EU reconoce que no existe ninguna negación de derechos en curso”, concluyó.