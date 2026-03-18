Independencia económica de las mujeres es un objetivo para la ABM

La banca en México pone el foco cada vez más en su objetivo de cerrar la brecha de género en el país, no sólo en los espacios de decisión dentro del mismo sistema financiero, sino también en la sociedad, a través de inculcar e impulsar la independencia económica de las mujeres mexicanas.

En entrevista con La Razón, Lyssette Bravo Valero, presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión de la Comisión de Responsabilidad Social de la Asociación de Bancos de México (ABM), una mujer clave en el sector bancario nacional, destaca el avance que el comité de género ha logrado, no sólo para que más mujeres puedan acceder a espacios de alta dirección en las instituciones financieras, sino porque ha sido un agente de cambio en una sociedad como la nuestra.

El Dato: La comisión de Responsabilidad Social de la Asociación de Bancos de México busca promover, integrar y consolidar prácticas sostenibles en las instituciones bancarias.

En uno de los edificios emblemáticos de la icónica Avenida Paseo de la Reforma, la también Chief Communications Officer de HSBC México, recordó cómo desde pequeña buscaba realizarse como ejecutiva en un contexto en el que muy pocas mujeres soñaban con ello; por esto, el consejo más poderoso que puede dar a las niñas mexicanas y de cualquier lado del mundo es: “que estudien, que estudien, sobre todo porque lo que deben lograr es la independencia económica”.

Es por ello que hace más de 10 años inició, como ella lo describe, con esta ardua, pero satisfactoria tarea, a través del llamado de otras mujeres que tienen el mismo objetivo y continuó su evolución hasta el punto en el que el expresidente de la ABM, Daniel Becker, le hizo la invitación para formar parte del grupo de equidad de género de la asociación.

52 por ciento de la plantilla laboral de la banca son mujeres

Hoy, la labor continúa de la mano de otras mujeres que han buscado consolidar este objetivo, como Regina García Cuéllar, directora general de la ABM, y Mariuz Calvet, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la asociación.

“Hemos ido avanzando y seguimos avanzando y lo que es maravilloso es que como que empezamos en un nivel bajito, ahorita ya somos muchas mujeres las que estamos apoyando esto, pero sobre todo somos las mujeres que estamos en el famoso C-Suite, como las Chief Risk Officer, las Chief Finance Officer, en mi caso, Chief Communication Officer, o sea, toda en el C-Suite estamos impulsando”, destacó.

En este sentido, recordó que hace unas semanas se realizó un evento llamado “Mujeres y Banca. ¿Existe la competencia?”, en donde se dieron cita mujeres como Blanca Muñoz, Chief Risk Officer de BBVA; Silvina Criado, Chief Financial Officer de Santander; Isabel Ganduglia, que es la Chief Finance Officer de HSBC en México, y Galia Borja, subgobernadora del Banco de México (Banxico).

“(Es una mujer) que también está super comprometida con estos temas y siempre va de la mano con nosotros en la ABM para impulsar este tema”, destacó la directiva.

¿Qué tan complicado consideras que ha sido crear estos espacios? Me puedes preguntar si es difícil, sí, pero también ha sido muy satisfactorio. Hemos picado piedra, sí, pero también abrimos caminos para otras mujeres, estamos sensibilizando.

Creo que el famoso G7 (Grupo de los siete) lo tenemos más fáciles, porque somos empresas transnacionales, bancos grandes que tienen muy embebido este objetivo de la equidad de género, que tenemos políticas de inclusión, políticas en contra de la violencia de género, etcétera.

Para Lyssette Bravo, hoy en día el enfoque debe estar en abrir la brecha a las mujeres que pertenecen a los bancos más pequeños, quienes aún no logran consolidar este tipo de políticas.

“Todas juntas lo hemos ido logrando, hemos ido avanzando y hemos tenido el apoyo del comité de dirección y tener ahora a una mujer que esté presidiendo la ABM como directora general, también nos ayuda muchísimo. Son nuevas mujeres las que también están presidiendo los comités y las comisiones, lo cual también habla del avance que estamos teniendo”, añadió la empresaria.

En este sentido, Bravo Valero da un dato importante: las mujeres ya representan el 52 por ciento de la fuerza laboral del sector bancario en el país y su presencia en la alta dirección se mantiene en alrededor del 30 por ciento, un rezago que, como ella misma menciona, “ha obligado a empujar desde el interior una agenda que combina políticas, formación y cambios culturales”.

¿Qué hace falta? Seguimos avanzando, pero también las mujeres debemos creérnosla. Muchas veces no alzamos la mano. Nos gana el síndrome del impostor.

Esto tiene tres dimensiones: personal, económica y social. La brecha salarial, la maternidad y temas como la menopausia influyen. Son las tres “M”: menstruación, maternidad y menopausia.

¿Qué viene este año? Seguir impulsando. Tenemos cuatro ejes: erradicación de violencia de género, políticas y gobernanza (especialmente licencias de paternidad), desarrollo de mujeres en alta dirección y balance vida-trabajo.

También trabajamos en productos con perspectiva de género. Ya hay 10 bancos involucrados. Se busca eliminar productos “rosas” y generar soluciones reales para mujeres, como apoyo a MiPymes lideradas por ellas.

Finalmente, ¿qué le dirías a una niña que está decidiendo su futuro? Que estudie. La clave es la independencia económica. Muchas niñas aún son sacadas de la escuela primero. Eso debe cambiar. La educación financiera es fundamental.

Si pudiera hablar con mi yo de niña, le diría: “Lo lograste”. Desde los cinco años soñaba con ser ejecutiva. Me ponía los tacones de mi mamá, tomaba el portafolio de mi papá y me veía al espejo. Era mi sueño. Y lo logré.