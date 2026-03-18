Petróleo recobra terreno y cotiza en 103.42 dólares

Al inicio del conflicto bélico entre EU e Irán, el 27 de febrero, el precio del Brent cotizó en 72.48 dpb, lo que equivale a un incremento de su precio en 30.94 dpb o 42.68 por ciento.

El precio de la mezcla Brent cotizó este martes en 103.42 dólares por barril (dpb), marcando un aumento de 3.20 por ciento respecto al cierre de jornada del lunes; por su parte, el oro despuntó 0.18 por ciento, tras cuatro jornadas consecutivas a la baja y cotizó en 5 mil 011.30 dólares por onza; estos incrementos suceden el mismo día en que en el presidente estadounidense, Donald Trump, comentara que aún no abandonará la operación militar en territorio iraní, pero que “nos iremos” en el corto plazo.

Luego que la mezcla de referencia terminara la jornada de este lunes en 100.21 dpb, con una caída de 2.84 por ciento, el Brent alcanzó un precio de 103.42 dpb, lo que significa un incremento de 3.20 por ciento; mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) también tuvo variación positiva y llegó a un precio de 95.30 dpb, que deriva en una recuperación de 3.07 por ciento.

Para el oro, valor de refugio de los mercados, rompió una racha de cuatro jornadas con variaciones a la baja y cerró con un precio de 5 mil 011.30 dólares por onza, un alza de 0.18 por ciento comparado con su precio de este 16 de marzo, de acuerdo con cotizaciones de Investing.

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Ante estos incrementos en los precios del crudo, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, se espera que eventualmente se traslade a los precios al consumidor, lo que derivaría en mayores presiones inflacionarias “y la necesidad de una postura monetaria más restrictiva por parte de los ban-cos centrales”.

Agregó que a este entorno se suma la creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz, “una vía clave para el transporte mundial de crudo”.

Durante el transcurso de este martes, el presidente Donald Trump comentó a periodistas que Estados Unidos todavía no estaba listo para abandonar sus operaciones militares en Irán, y agregó que “nos iremos en un futuro muy cercano”.

Al mismo tiempo, en su red social Truth Social escribió en un mensaje extenso, que “a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con lo que estamos haciendo, y de que a Irán no se le puede permitir, bajo ninguna circunstancia, tener armas nucleares”, y aseguró que se ha diezmado al ejército iraní y sus líderes han desaparecido.