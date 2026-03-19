FBM impulsa economías de MiPymes

LA BANCA MEXICANA, a través de la Fundación de los Bancos de México (FBM) busca empoderar económicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), sector que contribuye con 95 por ciento del ecosistema empresarial del país, pero que históricamente ha sido subatendido y que mantiene un rezago estructural en apoyos productivos.

“Atender microempresarios es una estrategia clave de bienestar, inclusión y reducción de desigualdades, así como de prevención de problemáticas sociales que se atan a la pobreza y a la precariedad, a largo plazo”, indicó Friné Salguero, directora ejecutiva FBM.

131 organizaciones fortalecidas desde la fundación de la FBM

Añadió, que esta nueva estrategia también impulsará a las mujeres, pues muchas de ellas son dueñas de MiPymes, “la microempresa hoy es el principal espacio de participación económica femenina” y en ese sentido, también se tiene un enfoque con perspectiva de género y de cuidados.

“Es una estrategia clave de bienestar, inclusión y reducción de desigualdades, así como de prevención de problemáticas sociales que se atan a la pobreza y a la precariedad a largo plazo. Un enfoque dirigido a mujeres puede maximizar nuestro impacto, porque ya lo decíamos, el 34 por ciento de las MiPymes tienen como propietaria una mujer, 47 por ciento de los hogares con mujeres emprendedoras dependen de estos ingresos”, apuntó.

El modelo y la estrategia se centrará en el empoderamiento económico, es decir, apoyar a jefes y jefas de familia que posean un micronegocio, se tendrá un “enfoque de vanguardia” que genere valor compartido y valor social y económico para los beneficiarios y para los bancos mexicanos, que se cree “un círculo de prosperidad”.

Asimismo, destacó que también se investigará para entender cómo se comportan los micronegocios, porque sin los incentivos adecuados sólo tienen una vida estimada de dos años, “queremos investigar cuál es el comportamiento y generar de ese ahí un puente entre este el ecosistema microfinanciero, la banca y obviamente, seguir fortaleciendo nuestra acción gremial”.