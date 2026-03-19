Lanzan Arca Continental en Monterrey programa para recuperar agua de fugas

La firma Arca Continental anunció el programa “Reconectando con el Agua”, una iniciativa encabezada por el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) que busca recuperar millones de metros cúbicos de agua que actualmente se pierden en fugas y conexiones irregulares en la red de distribución del área metropolitana de Monterrey.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia del sistema hídrico existente sin recurrir a nuevas fuentes de abastecimiento, en un contexto donde más del 40% del agua se pierde antes de llegar a los hogares. De acuerdo con los impulsores, las acciones permitirán recuperar alrededor de 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalente a casi 2.5 días del consumo total de la zona metropolitana.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y cuenta con el respaldo del gobierno estatal, así como de empresas como FEMSA. Entre las acciones contempladas destacan la instalación de válvulas, control de presiones, detección y reparación de fugas, así como mejoras en la medición y monitoreo del sistema.

“En Arca Continental entendemos que la sostenibilidad no es un esfuerzo aislado, sino una parte central de nuestro modelo de negocio. Iniciativas como ésta reflejan nuestro compromiso de ser un buen vecino y de contribuir de manera tangible a las comunidades donde operamos desde hace más de cien años”, señaló Guillermo Garza, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental.

Durante la presentación del programa, autoridades, representantes empresariales y especialistas coincidieron en que esta estrategia representa una de las alternativas más rápidas y costo-efectivas para fortalecer la seguridad hídrica de la ciudad, al enfocarse en optimizar la infraestructura existente.

La primera etapa del programa contempla intervenciones en tres zonas prioritarias: Félix U. Gómez, Magnolia y el Centro de San Nicolás, seleccionadas por sus niveles de pérdida de agua y condiciones de la infraestructura. Además, se destacó que esta iniciativa marca un precedente en México al integrar inversión privada directamente en la reducción del agua no contabilizada en redes urbanas.

Con ello, “Reconectando con el Agua” busca convertirse en un modelo de colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil para atender uno de los principales retos ambientales de la región: garantizar el acceso sostenible al agua.

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FGR