Petróleo cotiza en 112 dpb; BMV y peso lo resienten

La agencia internacional de Energía anunció el 11 de marzo la liberación de 400 millones de barriles para mitigar el cierre del estrecho de Ormuz, medida que no ha frenado el alza en precios.

El precio de la mezcla de referencia Brent alcanzó un precio máximo de 112.42 dólares por barril (dpb) durante la jornada de este miércoles, para cerrar con precio arriba de los 112 dpb, cerca de las 10:30 de la noche de este miércoles; por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró operaciones con una disminución de 0.63 por ciento, mientras el peso contabilizó una baja de 0.13 por ciento.

Durante la jornada de cotización de ayer, el precio del petróleo Brent subió de los 103.42 dpb registrados al cierre de operaciones de este martes para cotizar a un costo de 112.22 dpb, al mismo tiempo, el West Texas Intermediate (WTI) llegó a topar un máximo de 96.84 dpb alrededor de las 22:30 horas, para culminar jornada en 96.65 dpb; con estos incrementos, ambas mezclas se recuperan de la baja que tuvieron al inicio de esta semana.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación ayer alcanzó un costo de 95.82 dpb, lo que representa un incremento de 3.44 por ciento comparado con su cotización de este martes, cuando cerró en 92.63 dpb.

Mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (S&P/BMV IPC) culminó jornada en las 65,779.23 unidades, una disminución de 0.63 por ciento, derivado de bajas registradas durante la operación de la banca mexicana de los títulos de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que descendió 3.06 por ciento a 185.90 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, que restaba 1.41 por ciento a 865.65 pesos.

En cuanto al tipo de cambio del peso frente al dólar, éste cotizó en 17.6690 unidades por billete verde, lo que es una pérdida de 0.13 por ciento respecto a la jornada anterior, que cotizó en 17.6922 pesos por dólar.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, el fortalecimiento del dólar frente al peso ocurre producto de la aversión al riesgo respecto a la guerra en Irán, “pues en medios circula que Estados Unidos e Israel realizaron ataques que dañaron infraestructura iraní en el yacimiento de gas natural de South Pars en el golfo Pérsico”.

“No se ha dado una confirmación oficial del ataque, pero de ser así sería la primera agresión en contra de la infraestructura energética de Irán, lo que podría seguir presionando al alza los precios de los energéticos, aumentando el riesgo de presiones inflacionarias y de alzas en tasas de interés”, añadió.

La analista refirió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una señal mediante su red social Truth Social, en la cual podría abandonar la responsabilidad de seguridad en el estrecho de Ormuz a países aliados, como medio de presión para que tomen participación en el conflicto bélico.

“Sus comentarios también envían la señal de que el conflicto no ha terminado y que Estados Unidos requiere de la ayuda de otros países que siguen rehusándose a participar”, agregó la analista.