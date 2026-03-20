Este es el precio del dólar HOY viernes 20 de marzo de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano registró una nueva depreciación esta semana, de forma que se ubicó más cerca de las 18.00 unidades por dólar.

De esta forma, este viernes 20 de marzo la moneda nacional se cotiza en 17.7987 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 19 de marzo en 17.7374 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.8117 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.6690 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 20 de marzo:

Afirme : 16.90 a la compra – 18.40 a la venta

Banco Azteca : 16.75 a la compra – 18.34 a la venta

Banco de México , FIX del jueves: 17.8117

Bank of America : 16.8919 a la compra – 18.8679 a la venta

Banorte : 16.50 a la compra – 18.10 a la venta

BBVA Bancomer : 16.88 a la compra – 18.02 a la venta

Grupo Financiero Multiva : 17.77 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 17.1525 a la compra – 18.3525 a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este viernes 20 de marzo cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.81 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

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