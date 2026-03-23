Estiman derrama económica de más de 24 mil 551 mdp en CDMX por Semana Santa

La derrama económica que dejará el periodo vacacional y las celebraciones de Semana Santa será por un monto superior a los 24 mil 551 millones de pesos, un aumento de 15.5 por ciento a tasa anual, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

“Este dinamismo es clave para fortalecer el comercio formal, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones óptimas de seguridad y movilidad para los visitantes durante esta temporada alta”, destacó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco.

El incremento será ocasionado por las tradiciones religiosas como la Pasión de Cristo, en la Alcaldía Iztapalapa, y por un aumento en la llegada de visitantes nacional y extranjeros a la capital del país, la Canaco proyectó una ocupación de cuartos de hotel de entre 65 y 70 por ciento.

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El presidente de la organización empresarial destacó que los sectores con mayor dinamismo serán el de alimentos, en especial, los que destacan por la comercialización y preparación de pescados y mariscos, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 2 mil 354 unidades económicas, de las cuales el 73 por ciento son restaurantes especializados en estos productos, y el 26.9 por ciento son comercios minoristas de pescados y mariscos frescos, “un segmento que mantiene un sólido desempeño durante la temporada de Cuaresma”.

Se verá beneficiada la venta de artículos religiosos y los servicios culturales, de entretenimiento, restaurantes y hoteles.

“Con una afluencia estimada de más de 664 mil personas en templos y recintos históricos, la Ciudad de México reafirma su posición como uno de los principales destinos de turismo religioso del país”, puntualizó.

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FGR