Cambios en plantilla de Spin obedece a estrategia

Monterrey, NL.- — A pesar de que el viernes pasado, Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció el despido de personal en su fintech Spin; José Antonio Fernández Garza, CEO de la compañía, aseguró que “Spin va creciendo, sigue muy bien”, y confirmó que ajustes en su plantilla laboral, como parte de una estrategia de la compañía.

“El Spin va creciendo, sigue muy bien. Lo que pasa es que lo estamos pegando más a Oxxo y como siempre, cuando hay ese tipo de cambios, se hacen ajustes, pero eso es todo. Sí hubo algunos despidos, pero dentro de lo normal nada comparable con muchas otras empresas que hacen ajustes y recortes de personal”, indicó Fernández Garza, tras la presentación del libro “Don Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito”.

De acuerdo con las agencias de noticias Reuters y Bloomberg, la compañía anunció el despido de personal de Spin, pero no informó el número de puestos de trabajo que fueron eliminados.

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La unidad Spin es una billetera digital de pagos y transacciones financieras que surgió en 2021 y que en los últimos años ha tenido competencia de otras aplicaciones fintech que ofrecen el mismo tipo de servicios.

La compañía, principal embotellador de Coca-Cola, ha buscado integrar este modelo de negocio con sus tiendas físicas Oxxo, que operan con dinero en efectivo y en donde los clientes pueden pagar recibos y transferir dinero.

Apenas hace unas semanas, Femsa en su último informe de resultados del año pasado destacó que hasta que Spin no tuviera un mayor dinamismo no buscaría la licencia bancaria y destacó que ya no buscará socios externos para su plataforma de fidelidad Premia, que opera bajo la fintech.

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FGR