Iniciativa para fomentar la inversión en infraestructura entusiasma a Femsa

Monterrey, NL.- — José Antonio Fernández Garza, CEO de Fomento Económico Mexicano (Femsa), destacó que la iniciativa de ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar que envío la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la semana pasada al Congreso, lo “tiene muy entusiasmado”.

“Todo lo que facilita inversión me tiene muy entusiasmado y todo lo que trae la Presidenta en temas de inversión me entusiasma bastante”, indicó en entrevista con medios al término de la presentación del libro “Don Eugenio Garza Laguéra, liderazgo con propósito”.

La iniciativa que envío el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados busca sentar las bases para que el sector privado, a través de contratos públicos-mixtos, tenga participación en la ejecución de obras prioritarias para el Gobierno de México.

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“La iniciativa tiene por objeto regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, con bienestar del pueblo de México, a través de participación del sector público, privado y social, que fortalezcan la soberanía nacional”, destaca el proyecto.

Asimismo, busca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sea quien emita los lineamientos y requisitos, límites de recursos y su origen, “así como los indicadores de desempeño, temporalidad y elementos a considerar para que un proyecto pueda ser sujeto a participar en los mecanismos de inversión”.

En incluso, también se crearán vehículos de Coordinación en Inversiones para canalizar los recursos necesarios a través de mecanismos de inversión, co-inversión y también de financiamiento, así como ”instaurar” un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, órgano consultivo que establecerá los criterios técnicos, “emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México”.

La iniciativa que envío la mandataria estableció que la infraestructura es esencial para el desarrollo económico del país y también garantiza que las personas tengan garantizados sus derechos humanos, “permite brindar gobernabilidad y fortaleza institucional para el Estado mexicano”.

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FGR