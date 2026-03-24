Petroprecios se desploman; cotizan abajo de los 100 dbp

La mezcla mexicana cerró en 87.9 dpb, una caída generada por la baja global que se observó en el precio del petróleo.

Luego que el precio del petróleo Brent alcanzara los 107.04 dólares por barril (dpb) al cierre de cotizaciones de este 22 de marzo, durante la jornada de este lunes mostró un desplome de 10.39 por ciento para colocarse en un precio de 95.92 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) tuvo una caída de 9.28 por ciento para cotizar en los 89.47 dólares; esta baja en los costes del crudo suceden el mismo día que el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, desmintiera las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un presunto cese de ataques a puntos estratégicos en Irán.

Los 107.04 dpb que el Brent cotizó este 22 de marzo marcan, hasta ahora, el precio máximo de cierre que la mezcla alcanzó durante el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, y la baja de 10.39 por ciento rompe una racha de cinco jornadas al alza; por su parte, el costo del WTI en 89.47 dpb significa una caída de 9.28 por ciento respecto a su cotización anterior, de acuerdo con datos de Investing.

5 jornadas consecutivas había repuntado el precio del Brent

La caída del petróleo también se observó para el referencial mexicano, la mezcla concluyó la sesión de este lunes en 87.90 dólares por barril, lo que significó un desplome de 11.31 dólares por barril menos que el cierre del viernes pasado, cuando concluyó en 99.21 dólares; es decir, 11.40 por ciento menos que lo registrado en la última sesión de la semana pasada. Por su parte, el oro contabilizó cinco jornadas consecutivas a la baja y llegó a un precio de 4 mil 475.41 dólares por onza, lo que significó una baja de 0.53 por ciento en su comparación con el día anterior; este retroceso impactó en el centenario, que rompió la barrera de los 100 mil pesos por unidad, al quedar en 97 mil 400 pesos.

Este lunes, el presidente Donald Trump dijo que había ordenado posponer cinco días los ataques que amenazó con realizar a centrales eléctricas extranjeras, además, afirmó, que se mantenían conversaciones con Teherán en relación al fin de las hostilidades militares.

En su red social Truth Social, Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones “muy buenas y productivas” en el transcurso del último par de días, abordando “una resolución completa y total de las hostilidades en Oriente Medio”.

Más tarde dijo a los medios que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, quienes habían estado negociando con Teherán antes de la guerra, habían mantenido conversaciones con un alto cargo iraní hasta bien entrada la noche del domingo, conversaciones que continuarían el lunes. Sin embargo, Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento iraní, mediante mensaje en redes sociales, publicó que estas conversaciones no se habían mantenido.

Un funcionario israelí, quien pidió el anonimato, y una fuente familiarizada, dijeron a Reuters que Baqer Qalibaf representaba a Irán y que las conversaciones para poner fin a la guerra podrían celebrarse en Islamabad esta misma semana.