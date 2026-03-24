Prevén alta derrama en vacaciones

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El gasto que turistas dejarán en el periodo vacacional y las celebraciones de Semana Santa será por un monto superior a los 24 mil 551 millones de pesos, un aumento de 15.5 por ciento a tasa anual, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

“Este dinamismo es clave para fortalecer el comercio formal, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones óptimas de seguridad y movilidad para los visitantes durante esta temporada alta”, destacó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco.

El incremento será ocasionado por las tradiciones religiosas como la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa y por un aumento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la capital del país, la Canaco proyectó una ocupación de cuartos de hotel de entre 65 y 70 por ciento.

El presidente de la organización empresarial destacó que los sectores con mayor dinamismo serán el de alimentos, en especial, la comercialización y preparación de pescados y mariscos.