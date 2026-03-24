SAT reduce su costo de recaudación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró ingresos por 5 billones 351 mil 60 millones de pesos en 2025, lo que representó un crecimiento real anual de 4.0 por ciento respecto al año previo. Este resultado se atribuye a la reducción en el costo de la recaudación y a una mayor eficiencia en la rentabilidad.

“La eficacia en el uso de los recursos administrados por el SAT contribuyó a que en 2025 se alcanzara un récord histórico en los ingresos tributarios, al registrar 5 billones 351 mil 680 millones de pesos; un crecimiento real de 4.0 por ciento en comparación con 2024”, señaló mediante un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Derivado de la gestión estratégica de los fondos públicos, el SAT informó que el gasto operativo fiscal disminuyó al pasar de 28 a 25 centavos por cada 100 pesos obtenidos, en la que por cada peso invertido se recuperaron 248 pesos, lo que permitió una mayor rentabilidad de la fiscalización. De acuerdo con las cifras preliminares del SAT, la evolución del costo de recaudación ha mostrado una tendencia sólida a la baja en los últimos años.

5.3 bdp fueron los ingresos tributarios en 2025

Mientras que en 2018 se requerían 43 centavos por cada 100 pesos recaudados, para 2019 se observó una aceleración en la reducción de costos, al pasar de 43 a 34 centavos. Posteriormente, la disminución volvió a presentarse, al reducirse de 32 centavos en 2022 a 28 centavos en 2023, nivel que se mantuvo durante 2024.

Al mismo tiempo, la rentabilidad promedio de la fiscalización registró un incremento significativo. En 2019, el SAT recuperaba 78.6 pesos por cada peso invertido, lo que aumentó de manera constante hasta llegar a 248 pesos en 2025. Este repunte evidencia una mejora en la efectividad de las acciones fiscales.

Mientras que durante tres años el crecimiento fue moderado, al pasar de 123.4 en 2020 a 123.5 pesos para 2021 y, posteriormente, a 128.8 pesos en 2022.

El avance particularmente notable se encuentra entre 2023 y 2025, cuando los montos de recuperación se elevaron de 147.2 a 220.7 pesos y, posteriormente, a su máximo en el último año. El SAT señaló que estos resultados se alinean con el Plan Maestro, cuyas directrices van de la mano con las políticas del Gobierno, encabezado por la Presidenta Sheinbaum, en materia de disciplina en el ejercicio del gasto para mejorar la contribución.