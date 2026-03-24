Save the Date: Jalisco será anfitrión de la ceremonia de la Guía MICHELIN México 2026 el 20 de mayo

¡Es oficial! Jalisco será el anfitrión de la Ceremonia de la Guía MICHELIN en México este año. El 20 de mayo, chefs, restauranteros y líderes de la industria se reunirán en Edén Benavento para celebrar los vibrantes sabores y la rica herencia culinaria que han convertido a la cocina mexicana en un referente mundial de la gastronomía.

“Estamos encantados de llevar la Ceremonia de la Guía MICHELIN a Jalisco, una región conocida por su dinámica escena culinaria y sus profundas tradiciones. Este es un momento especial para destacar el talento de los chefs locales, la dedicación de sus equipos y el patrimonio cultural que hace que la gastronomía mexicana sea tan excepcional”, dijo Gwendal Poullennec, Director Internacional de la Guía MICHELIN.

Este anuncio corona la revelación del 11 de marzo, cuando se dio a conocer que Jalisco, Puebla y Yucatán se sumarán a la Guía MICHELIN México junto con Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, fortaleciendo la reputación de México como un destino gastronómico de clase mundial.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia para reducir su extracción de agua Holcim México invertirá 20 millones de dólares en gestión hídrica hasta 2027

Michelle Fridman, Secretaria de Turismo de Jalisco, señaló que la llegada de la Guía MICHELIN representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo el potencial gastronómico del estado. “Esta distinción nos permitirá seguir posicionando a Jalisco como un destino turístico de clase mundial y fortalecer un sector que actualmente aporta más del 9% al Producto Interno Bruto del estado, al tiempo que impulsa nuevas narrativas positivas sobre la entidad a través de su cultura culinaria”.

Desde su lanzamiento en 2024, la Guía MICHELIN México ha contado con el apoyo de CANIRAC como Socio de Destino, contribuyendo a posicionar al país a nivel internacional a través de atractivas historias gastronómicas. A pesar de esta colaboración, el proceso de inspección y selección se mantiene completamente independiente, garantizando la integridad que define a las Guías MICHELIN en todo el mundo.

Según Ignacio Alarcón, Presidente Nacional de CANIRAC, “la Guía MICHELIN se ha consolidado como un referente global que promueve la excelencia y proyecta destinos en el escenario internacional. Su llegada a una región no solo reconoce la calidad de su cocina, sino que también genera beneficios tangibles para la economía local: fortalece la cadena de valor, impulsa a productores, proveedores y talento, y eleva la competitividad de toda la industria”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR