Arca Continental reporta crecimiento en 2025 y anuncia su mayor inversión anual en su centenario

En la Asamblea Anual de Accionistas, Arca Continental informó que en 2026 destinará aproximadamente 18,500 millones de pesos para fortalecer sus operaciones, en lo que constituye la inversión más alta en un solo año en su historia. El monto equivale a cerca del 7.5% de sus ventas y se enmarca en la conmemoración de su centenario como el primer embotellador de Coca-Cola en México.

La compañía precisó que los recursos se orientarán a ampliar su capacidad de producción y distribución, integrar soluciones digitales, impulsar nuevas categorías de bebidas y reforzar su estrategia de sostenibilidad. Del total anunciado, la mitad se asignará a México, mientras que el resto se distribuirá entre Estados Unidos y los países de Sudamérica donde tiene presencia.

En paralelo, la empresa dio a conocer los resultados financieros de 2025, año en el que alcanzó cifras récord. Por primera vez, el EBITDA superó los 50 mil millones de pesos, impulsado por el control en el gasto y la consistencia en la ejecución operativa. Las ventas netas consolidadas ascendieron a 247,926 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 4.6% respecto al año anterior.

TE RECOMENDAMOS: Se informó este miércoles Gobierno de México refuerza acciones integrales ante presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México

Durante la reunión, Jorge H. Santos Reyna, presidente del Consejo de Administración, y Arturo Gutiérrez Hernández, director general, subrayaron la importancia de mantener una visión de largo plazo para consolidar el liderazgo de la empresa en los mercados donde opera, con base en principios de integridad y con un enfoque orientado al impacto social y ambiental.

“Celebrar 100 años es honrar el legado de las familias que sentaron las bases de Arca Continental y el trabajo de generaciones que hicieron posible que hoy seamos una compañía sólida y trascendente. Ser pioneros del Sistema Coca-Cola en México nos impulsa a seguir construyendo futuro con integridad, visión de largo plazo y compromiso con las comunidades donde nacimos y operamos”, señaló Jorge H. Santos Reyna, Presidente del Consejo de Administración.

En la misma línea, Arturo Gutiérrez Hernández destacó el papel de la inversión como eje para sostener la expansión del negocio: “Cada decisión que tomamos busca fortalecer el negocio, desarrollar nuevas capacidades y atender con mayor eficacia a nuestros clientes y consumidores. Reiteramos nuestro compromiso de evolucionar de manera constante, impulsar la digitalización y preservar la excelencia operativa que nos caracteriza, para seguir generando valor compartido y un impacto positivo en todos los mercados donde tenemos presencia”.

En materia de sostenibilidad, Arca Continental reportó avances relevantes. En 2025, la compañía se integró al Dow Jones Best-In-Class Index, con lo que se convirtió en el primer embotellador mexicano en formar parte de este indicador global que agrupa a 300 empresas líderes en prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Además, en 2026 apareció por cuarto año consecutivo en el Sustainability Yearbook de S&P Global, que reconoce a las compañías más destacadas en sostenibilidad dentro de sus respectivas industrias.

A cien años de su fundación, Arca Continental mantiene operaciones en cinco países y sostiene una estrategia enfocada en la generación de valor económico, social y ambiental, con el objetivo de fortalecer su posición dentro del Sistema Coca-Cola a nivel global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR