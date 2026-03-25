Fibra Uno reduce 40% su uso de agua

Fibra Uno (Funo) anunció la reducción del 40 por ciento de su consumo de agua en su actividad operativa, mediante la inversión a la infraestructura e innovación tecnológica para proteger el acceso a este elemento vital.

“La visión de largo plazo de Fibra Uno considera la eficiencia hídrica más allá de la responsabilidad ambiental. Es un componente estratégico del negocio. La reducción de nuestra intensidad hídrica demuestra que es posible generar valor económico mientras protegemos recursos esenciales. Nuestro objetivo hacia 2030 es claro: ampliar el tratamiento y la reutilización del agua para operar de manera cada vez más sostenible”, señaló Gonzalo Robina, director general adjunto de Funo.

La inmobiliaria de bienes raíces de México y América Latina destacó que los avances en materia hídrica responden al fortalecimiento del cuidado del agua, a través del rediseño de sistemas de drenaje, tecnologías de captación de agua pluvial, esquemas de monitoreo y mantenimiento para evitar fugas.

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“Esto ha sido posible debido a una combinación de inversión en infraestructura, innovación tecnológica y disciplina operativa”, destacó la compañía mediante un comunicado.

Además, la compañía destacó que ha logrado cerrar el ciclo del agua dentro de varios de sus edificios, ya que cuenta con 42 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) alrededor del país.

EL TIP: FIBRA UNO está enfocada en la generación de valor sostenible mediante operación y desarrollo de inmuebles para uso comercial.

Asimismo, informó que para mejorar la gestión del consumo de agua han impulsado de manera eficiente el uso de equipamiento hidrosanitario, la regulación de flujos en grifos y lavabos, y la instalación de medidores.

De igual forma, la empresa señaló que ha establecido metas claras y medibles para tratar y reutilizar 30 por ciento de sus aguas residuales, hacia 2030, ante un contexto donde el acceso al agua es cada vez más crítico.

Finalmente, destacó que, a través de la implementación de estas medidas, la empresa podrá consolidar “una hoja de ruta hacia un modelo de negocio más responsable, resiliente y alineado con los desafíos ambientales del futuro”, en el marco de su aniversario 15.