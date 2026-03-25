Posible cese de la guerra modera precio del crudo

EL CONFLICTO BÉLICO ha paralizado casi todos los envíos de una quinta parte de los energéticos del mundo, lo que ha provocado una interrupción en el suministro de petróleo y gas.

La BMV registró un incremento y el peso mexicano se apreció

LA POSIBILIDAD de que el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán pueda finalizar, recortó el alza en los futuros del crudo; además, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un incremento y el peso mexicano se apreció, señalaron analistas.

EL DATO: EL CONFLICTO BÉLICO ha paralizado casi todos los envíos de una quinta parte de los energéticos del mundo, lo que ha provocado una interrupción en el suministro de petróleo y gas.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró la sesión en 88.35 dólares por barril (dpb), con un avance de 0.25 por ciento, con un mínimo de 84.37 dólares por barril precio, no visto desde el 11 de marzo; no obstante, en lo que va del conflicto el costo ha registrado un incremento de 32.08 por ciento.

El crudo Brent finalizó la sesión en 99.54 dólares por barril, con un retroceso de 0.40 por ciento, pero desde el 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra, lleva una ganancia acumulada de 36.60 por ciento.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 91.84 dpb, un incremento de 3.94 dólares o 4.48 por ciento más respecto de la jornada anterior, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, sostuvo que tanto la Bolsa Mexicana de Valores como el peso mexicano mostraron resultados positivos al cierre de la sesión, porque “existe un interés compartido entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto. Por su parte, en medios circula que varios países en la región están discutiendo organizar conversaciones de alto nivel para lograr un acuerdo de paz”.

El S&P/BMV IPC ganó 2.18 por ciento o mil 404.19 unidades para ubicarse en 65 mil 775.14 puntos. En su interior, sólo dos emisoras tuvieron pérdidas: la BMV con 0.33 por ciento e Industrias Peñoles, 1.23 por ciento; en contraste Megacable ganó 5.67 por ciento; América Móvil, 4.46 por ciento; Sigma, 3.90 por ciento, y Grupo Aeroportuario del Centro, 2.79 por ciento.

Finalmente, el peso se apreció 0.22 por ciento y cotizó en 17.75 pesos por dólar con un tipo de cambio máximo de 17.9046 y un mínimo de 17.7017 pesos por dólar.