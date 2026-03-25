Sube inflación anual a 4.63% y rebasa meta del Banxico

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en la primera quincena de marzo de este año, incrementó 0.62 por ciento respecto a la quincena anterior, lo que resultó en que la inflación general anual se colocara en 4.63 por ciento, superando la expectativa del Banco de México (Banxico), de mantener la inflación en un rango de 3.0 por ciento, con margen de variación de 1.0 por ciento.

Analistas destacaron que el incremento fue originado por un alza en los precios agrícolas, “la inflación general se ubicó en 0.62 por ciento en la primera quincena de marzo, por arriba de las expectativas, y la mayor cifra para una quincena similar desde 1998. La sorpresa al alza respondió principalmente a frutas y verduras (8.34 por ciento quincenal) con el mayor aumento para cualquier quincena desde octubre de 2006, a lo que se suman las cifras por arriba de las expectativas en pecuarios y energéticos”, indicó el área de Estudios Económicos de Banamex en una nota de análisis.

EL DATO: EL EDOMEX fue la entidad con mayor alza quincenal del INPC, con 1.02 por ciento; Baja California Sur mostró el menor incremento, con 0.17 por ciento.

En la primera quincena de marzo, el INPC registró un nivel de 145.446, lo que deriva en un aumento de 0.62 por ciento en comparativa quincenal; dentro de este indicador, el índice de precios subyacente (aquel que excluye bienes y servicios con precios volátiles) incrementó 0.22 por ciento en el mismo lapso y alcanzó 4.46 por ciento a tasa anual, mientras que el índice no subyacente (que incluye el precio de la energía como el gas, servicio eléctrico y el combustible) creció 1.96 por ciento en comparación con la quincena anterior, colocándola en 5.18 a tasa anual.

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Al interior del índice de precios subyacentes, el concepto de servicios, que incluye vivienda, educación y otros como loncherías y taquerías, así como servicios de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil y consulta médica, entre otros, incrementó 0.25 por ciento en los primeros 15 días de marzo respecto a la quincena anterior, mientras que el índice no subyacente, en su desglose de conceptos internos, muestra un alza de 3.83 por ciento en su apartado de agropecuarios (que incluye frutas y verduras, así como productos pecuarios), y un incremento de 0.48 por ciento en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

1.85 Por ciento subió las bebidas no alcohólicas

Entre los productos genéricos que sobresalen por su impacto quincenal en la incidencia de la inflación está el jitomate, con incremento de 32.17 por ciento; el transporte aéreo, 21.86 por ciento; la calabacita, 16.78 por ciento, y el limón, 13.11.

En contraparte, dentro de los productos con variación a la baja en el mismo lapso están los nopales, con disminución de 5.49 por ciento; los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, menos 3.47 por ciento; camisas y playeras para hombre, 1.51 por ciento, y el huevo, 1.33 por ciento.

El área de Estudios Económicos de Banamex, aun con estos incremento que colocaron a la inflación general anual en 4.63 por ciento y la subyacente en 4.46 por ciento, mantuvo su estimación para cierre de este año en 4.3 por ciento, tomando en cuenta presiones al alza resultado de los aranceles, así como de incrementos de energéticos en todo el mundo, pero que serán compensados parcialmente por la apreciación del tipo de cambio respecto al año pasado.

EL TIP: EL INPC hila cuatro quincenas con aumentos: la segunda de enero subió 0.17%; primera de febrero, 0.25%; segunda de febrero, 0.34%; y primera de marzo, 0.62%.

A su vez, valoró que la siguiente decisión de política monetaria del Banxico, programada para este 26 de marzo, la entidad bancaria se vería obligada “a mantener una pausa en la decisión de este jueves”, por lo que el área de Estudios Económicos ajustó su expectativa que anticipaba un recorte de 25 puntos base (pb) a su tasa de interés, que actualmente se encuentra en 7.0 por ciento.

Lo anterior, “ante los riesgos a que se desanclen las expectativas, esto a pesar de que la inflación subyacente se ubicó en línea con lo esperado”, detalló.

IMPACTO DE LA GUERRA. La aceleración quincenal de la inflación general sucede principalmente por su componente no subyacente, que incluyen productos agropecuarios y energéticos, cuyos subocomponentes tuvieron impulso como producto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, sumado a la actual inseguridad pública en México, detalló Gabriella Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero de Banco Base.

Estimamos “que la inflación al cierre del año será de 4.05 por ciento. Sin embargo, en un escenario de alta incertidumbre sobre la duración del conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre la inflación a nivel global es muy posible que al cierre de marzo se revise al alza el pronóstico a 4.3 por ciento”, señala.

Ante un escenario más adverso, agrega, donde la guerra continúa de manera indeterminada y trastoca los precios de la economía, “la inflación podría cerrar el año por encima del 4.5 por ciento”, puntualizó la analista.