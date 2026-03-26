Cemex de fiesta; cumple 120 años en la construcción de las obras que definen a México

La empresa mexicana Cemex cumple 120 años, tras ser fundada en Nuevo León, a comienzos del siglo XX.

Este aniversario se da en un momento en el que el sector de la construcción atraviesa una transformación marcada por la sostenibilidad, la digitalización y la creciente demanda de infraestructura en mercados urbanos.

Cemex ha evolucionado desde una operación regional hasta consolidarse como uno de los actores globales más relevantes en materiales para la construcción, se puede constatar.

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La historia de Cemex está estrechamente vinculada con el desarrollo urbano e industrial de México: A lo largo de más de un siglo, ésta ha participado en proyectos que hoy forman parte del paisaje cotidiano de millones de personas.

Entre ellos, se afirmó, destacan los cimientos del Monumento a la Revolución, la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe, la rehabilitación del Circuito Interior en la Ciudad de México y la remodelación del Zócalo capitalino, ente muchos más.

La expansión del país hacia esquemas de movilidad más complejos también ha contado con la participación de Cemex .

Sistemas como el Metrobús se suman a una lista de proyectos de infraestructura que incluyen desarrollos verticales de gran escala como Torre Reforma, Torre Mitikah, Torre KOI y Torre Rise.

En el ámbito de ingeniería estructural, obras como el Puente Baluarte o el Puente Atirantado de San Pedro Garza García reflejan el nivel de especialización técnica alcanzado por la empresa a lo largo de su trayectoria.

De acuerdo con Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, la permanencia de la compañía durante más de un siglo responde a un elemento central: la confianza.

“Nuestros clientes saben que los productos y servicios de Cemex están asociados a proyectos duraderos, a espacios que acompañan la vida cotidiana de las personas y que forman parte del patrimonio de las familias”, señaló en entrevista con el medio Forbes.

Ese vínculo con el desarrollo urbano se extiende también al segmento minorista. La red Construrama, que este año cumple 25 años de operación, se ha consolidado como la mayor red de distribución de materiales para la construcción en México, conectando a pequeños y medianos constructores con productos, asesoría técnica y soluciones especializadas.

En paralelo, la compañía ha reforzado su presencia en mercados internacionales y ha acelerado iniciativas enfocadas en sostenibilidad y eficiencia operativa. Cemex impulsa actualmente proyectos orientados a reducir la huella de carbono dentro de la cadena de valor de la construcción, incorporando innovación tecnológica, investigación y desarrollo, así como procesos de economía circular que permiten reutilizar residuos como materias primas y combustibles alternos.

La digitalización también forma parte de esta evolución. Nuevas plataformas tecnológicas permiten optimizar procesos logísticos, mejorar la experiencia del cliente y ampliar el alcance de los servicios ofrecidos por la compañía en distintos mercados.

A 120 años de su fundación, Cemex mantiene una presencia activa en proyectos que continúan transformando ciudades y sistemas de infraestructura.

Desde hace 120 años somos parte de las historias, los paisajes y los símbolos que definen nuestras ciudades.



Celebramos ser parte de grandes obras que hoy representan un legado construido para permanecer.



120 años siendo parte de las obras que marcan nuestras ciudades, su… pic.twitter.com/MvY4cNCNJp — Cemex México (@CEMEXMx) March 24, 2026

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FGR