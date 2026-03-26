Estiman en Cuaresma 300 mmdp

Durante las temporadas de fe, el turismo religioso permite que la activación de sectores como el de hospedaje, alimentos, transporte, comercio local, artesanías y servicios tengan un impacto económico directo en las MiPymes

LA CELEBRACIÓN de Semana Santa podría dejar una derrama económica de más de 300 mil millones de pesos a nivel nacional para el sector turístico debido a las peregrinaciones de aproximadamente 40 millones de personas, señaló la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos, una derrama que se espera en estas fechas. Se cuenta con alrededor de 40 millones de personas que participan anualmente en distintas peregrinaciones hacia principales santuarios religiosos en nuestro país, esta derrama económica supera por mucho las de distintos años”, dijo Octavio de la Torre, presidente de la organización empresarial.

El representante sectorial añadió que, durante las temporadas de fe, el turismo religioso permite que la activación de sectores como el de hospedaje, alimentos, transporte, comercio local, artesanías y servicios tengan un impacto económico directo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

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Asimismo, agregó que 97 millones de personas que se identifican con el catolicismo, lo que representa 78 por ciento de la población.

Comentó que millones personas visitan iglesias y santuarios para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que marca el cierre de la Cuaresma.