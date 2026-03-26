Garantiza CSP a IP estabilidad económica y certidumbre

A pesar de las vicisitudes que han significado los conflictos bélicos en Medio Oriente, los aranceles impuestos por Estados Unidos, la revisión al Tratado comercial entre países norteamericanos (T-MEC) y la reciente aceleración de la inflación, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ante la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) que México cuenta con estabilidad económica y certidumbre.

Al asistir a la 82 Asamblea de la cámara, comentó que, aun cuando la situación de Medio Oriente representa una realidad de mayor complejidad, es de celebrar que el país haya conseguido reducir la pobreza al sacar a 13.5 millones de mexicanos de tal condición, como resultado de políticas que aumentaron el salario mínimo y las oportunidades laborales, que a su vez han llevado a que México sea el país con menor tasa de desempleo entre los miembros de la OCDE.

El Dato: En febrero de 1944 se constituyó la Caintra, con el objetivo de representar y defender los intereses generales del sector industrial de Nuevo León.

En medio de la aceleración de la inflación a 4.63 por ciento en la primera mitad de este mes, la mandataria explicó que esto se dio principalmente en alimentos como frutas y verduras, debido a las heladas que azotaron Florida e hicieron que creciera la demanda en la región.

“Aun cuando este mes la inflación subió un poco, pero en realidad es fruto de verduras, entre otras cosas es estacional, una helada en Florida que demanda más que otros lugares”, dijo.

En cuanto al entorno internacional, destacó que aún con el conflicto en Medio Oriente, el peso se mantiene como la moneda mejor evaluada, lo que muestra que hay estabilidad,

“El peso es la moneda mejor evaluada en todas las monedas del mundo y el día de hoy tuvo mucho mayor apreciación… Habla de una estabilidad económica al país y confianza”.

A esto sumó que el país no enfrenta problemas para el abasto de combustibles, “en México hoy con todas las dificultades a nivel mundial no tenemos problemas en términos del abasto de gas y de petróleo”, declaró.

Relativo al tratado con los socios norteamericanos, dijo que el avance es positivo y manifestó confianza en que se podrá negociar una reducción de los aranceles que Estados Unidos aplicó a México.

“Hay algo muy importante: que esté ya en una mesa de trabajo formal para la revisión del trabajo y eso nos da mucha certidumbre. Sabemos lo que han significado aranceles en autos, aluminio, que han impactado la economía nacional y a muchas empresas, pero no perdemos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociado”, dijo.

Aseguró ver una “buena actitud” de parte de Estados Unidos, en donde a pesar de la situación y del factor que representan las elecciones que se vivirán este año en aquel país, la certidumbre para México continuará.

“Hay buena actitud de Estados Unidos y creemos que, con toda la situación internacional, de todas maneras, hay certidumbre para el país y el futuro del T-MEC”, afirmó la mandataria.

En tema, dijo que a sugerencia de un empresario de la entidad próximo a vender su empresa, propondrá que el pago de impuestos de empresarios del estado se destine a más obras de Nuevo León.