Por guerra en Irán alertan alza de costos en alimentos

Los precios de producción de los alimentos podrían registrar presiones al alza en México porque los fertilizantes han aumentado su costo hasta 25 por ciento tras el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio de petróleo y gas; también, por la falta de proveeduría señaló Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“El petróleo está subiendo, los fertilizantes incrementaron por arriba del 25 por ciento. Encontramos un estrecho cerrado y la falta de proveeduría se reflejará en mayores costos de producción”, señaló el presidente.

Los productores enfrentarán mayores costos en fertilizantes, por lo que la producción será más cara y tendrá un impacto directo en los consumidores finales, lo que significa un incremento en los precios de los alimentos.

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“Los agricultores no van a ganar más porque sus insumos sean más caros, pero al consumidor le va a salir más costoso”, detalló Recolons.

Actualmente, México importa el 75 por ciento de los fertilizantes que utiliza, y sólo produce un 25 por ciento, mientras que la producción aparentemente va en incremento, dijo Luis Fernando Haro Encinas, director general del CNA.

“México importa el 75 por ciento de los fertilizantes que utiliza, entonces producimos sólo un 25 por ciento. El Gobierno dice que ha incrementado la producción, aun así, no es suficiente, tal vez en términos absolutos creció, pero en términos relativos no, así que realmente la dependencia es la misma”, comentó el directivo

Por lo tanto, ante estas variaciones en los precios, “el país debe empezar a producir más fertilizantes; sin embargo, para lograrlo se requieren de grandes inversiones complejas y costosas”, indicó Recolons.

Bajo este contexto, alrededor del 35 por ciento de la urea, principal insumo para fertilizantes se produce y circula por el estrecho de Ormuz y concentra aproximadamente el 25 por ciento de la producción global, por lo que, agricultores mexicanos no podrán costear los precios de este insumo agrícola que ha incrementado debido al costo del petróleo.

“El tema del fertilizante es especialmente sensible para el campo porque eleva directamente el costo de producir”, agregó el presidente del CNA.

Asimismo, cerca del 20 por ciento del petróleo mundial transita por el estrecho, lo que ha generado presiones en los mercados energéticos internacionales. Al haber un alza en los futuros del crudo, también se refleja un impacto en los insumos clave para el campo, como es el caso de los fertilizantes nitrogenados.

“El 20 por ciento del petróleo pasa por esta zona que está bloqueada, así que esto nos va a afectar mucho, los precios subirán”, reiteró Esteve Recolons.

Por lo tanto, el cierre del estrecho de Ormuz que ocurre en medio de tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán incrementa la incertidumbre para la producción y distribución de gas, petróleo y fertilizantes, así como sus precios, con efectos que ya comienzan a trasladarse a distintas cadenas productivas como el sector agrícola.

Finalmente, se prevé que el efecto se agrave si la guerra se prolonga y el canal marítimo continúa cerrado “no solamente en el tema de encarecer los productos, sino que los fletes van a encarecer, porque todo alrededor de la gasolina se incrementa; además, no habrá suficiente fertilizante y eso impactará directo en la productividad del campo. Si se llegara a resolver el problema, los impactos ya no serían tan importantes”, concluyó.