Precio del petróleo cae por debajo de los 100 dólares

El precio de la mezcla Brent bajó desde los 100.23 dólares por barril (dpb) que alcanzó este martes para ubicarse en los 98.13 dpb, al mismo tiempo que el oro marcaba un aumento para terminar una racha de cinco jornadas con disminuciones y llegó a cotizarse en 4 mil 548.15 dólares por onza; las subidas en el precio del crudo es producto de la escasez de opciones de mezclas más baratas a partir del cierre del estrecho de Ormuz, de acuerdo con Manuel Molano, experto en economía por parte de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Al cierre de mercado de las 16:00 horas, el precio de los futuros para junio de la mezcla Brent tuvo una disminución de 2.10 por ciento respecto al costo del martes, y cotizó en 98.12 dpb, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) presentó baja de 1.15 por ciento, para alcanzar los 91.29 dpb, de acuerdo con datos de Investing.

El Tip: El centenario oro aumentó 0.81 por ciento u 801 pesos en comparación diaria de este miércoles, y alcanzó un precio de 99 mil 500 pesos por unidad.

En cuanto a la Mezcla Mexicana de Exportación, tuvo una pérdida de 1.89 por ciento o 1.74 dpb este miércoles, comparado con la cotización de un día anterior, cuando cerró precio en 91.84 dpb.

Por su parte, el oro, valor de refugio para inversionistas, rompió una racha de cinco jornadas de bajas y logró una variación positiva de 2.55 por ciento, para cotizar en 4 mil 547.26 dólares por onza; mientras tanto, la plata consiguió escalar 2.52 por ciento y llegó a los 71.320 dólares por onza, consiguiendo dos jornadas con alzas.

Sobre el elevado costo de los combustibles, esto ocurre por un principio básico que es la escasez, puesto que las presiones en el estrecho de Ormuz provocan que el suministro de petróleo más barato salgan del mercado, lo que obliga a los compradores a recurrir a opciones más costosas, indicó Manuel Molano.

Especificó que la volatilidad internacional en los precios de la gasolina no ha sido tan drástica en México porque nuestro país cuenta con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que “en el corto plazo es una bendición, es un ángel que te ayuda a que los precios no suban tanto”, en comparación con países vecinos que han experimentado incrementos severos sobre este energético.

Sin embargo, detalló que “la energía es el motor de un país con vocación manufacturera como México”, por lo que, ante el encarecimiento de los combustibles globales, los costos logísticos de distribución de mercancías también suben, al tiempo que el precio de la electricidad industrial presiona, “generando un efecto dominó que termina por impactar el precio final de los productos que consumimos”.