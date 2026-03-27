Gobierno de México implementa nuevo mecanismo para combatir el mercado ilícito de combustibles

Como parte de las acciones que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lleva a cabo para dar certeza y seguridad a la población sobre la comercialización y trazabilidad de los combustibles, el próximo 24 de abril de 2026 entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Este nuevo mecanismo fue creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y forma parte de la estrategia conjunta para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.

El complemento forma parte del CFDI, por lo que los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE, pues en caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este viernes Este es el precio del dólar HOY viernes 27 de marzo de 2026

Por lo que se invita a las personas permisionarias para que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones. Para ello pueden visitar el siguiente enlace: https://www.cne.gob.mx/Permisos

Con estas medidas, el Gobierno de México reitera su compromiso con la sociedad para promover el mercado lícito de combustibles, combatir el robo y contrabando de gasolinas, así como fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR