Informalidad se mantiene estable en febrero: Inegi

Las mujeres dentro de la población económicamente activa aumentaron 0.3 por ciento respecto a 2025.

La tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento durante febrero, lo que muestra una escalada de 0.3 puntos porcentuales respecto a febrero de 2025, cuando se ubicó en 54.5 por ciento, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Durante el mes anterior, la población dentro de la informalidad laboral fue de 33 millones de personas, ubicando a la tasa de informalidad de trabajo en 54.8 por ciento de la población ocupada, mostrando un incremento de 0.5 por ciento a tasa anual o 0.3 por ciento; dentro de este aumento, el sector de los hombres tiene un alza de 0.6 por ciento en su comparativa anual, mientras que las mujeres disminuyeron 0.2 por ciento.

El Tip: la tasa de trabajo asalariado en febrero pasado fue de 65.8% de la población ocupada, descendiendo frente al mismo mes pero de 2025, cuando llegó a 66.5%.

La información anterior se desprende del total de la población económicamente activa (PEA) durante febrero, que llegó a 61.9 millones de personas, sumando 1.2 millones más que en el mismo mes de 2025; por sexo, la tasa de participación de las mujeres en este sector fue de 45.3 por ciento, aumentando 0.3 puntos porcentuales respecto a febrero de 2025, y los hombres fue de 74.5 por ciento, con subida de 0.1 puntos por porcentuales.

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En contraparte, la población desocupada contabilizó 1.6 millones de personas, que representa incremento anual de 73 mil; las mujeres en este sector sumaron 693 mil, aumentando 53 mil a tasa anual, y los hombres llegaron a 907 mil, sumándose a este subíndice 23 mil, en comparación con febrero del año anterior.

2.53 por ciento subió la PEA en actividades terciarias

En detalle por parte de la directora de Análisis Económico en Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, en febrero se muestra que al interior de la PEA que la población ocupada muestra un crecimiento anual de 1.86 por ciento, al mismo tiempo que la población desocupada tiene un incremento de 4.97 por ciento.

Desglosada, la población ocupada en el sector primario mostró baja de 1.81 por ciento, mientras que en las secundarias tuvieron un alza de 1.67 por ciento.