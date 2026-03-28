Mezcla Mexicana sube y rebasa los 100 dólares

La mezcla Brent logró recuperarse de la caída de 9.86 por ciento mostrada en la jornada del lunes y culminó cotización en 105.65 dólares por barril, al mismo tiempo que el West Texas Intermediate (WTI) llegó a 100.41 dpb, y mitiga la baja de 10.36 por ciento que mostró a inicio de esta semana; analistas señalan que las ganancias de los energéticos se ven impulsadas por la expectativa de que el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán se prolongue.

En cuanto a la Mezcla Mexicana de exportación, ayer cerró con precio de 100.01 dpb, un aumento de 4.94 dpb o 5.19 por ciento comparado con su precio de este jueves, contabilizando un incremento de 35.55 dpb o 57.59 por ciento respecto a su precio de cotización de 63.46 dpb del 27 de febrero de este año, un día previo al primer ataque militar estadounidense sobre territorio iraní.

El Dato: la guardia revolucionaria de Irán comunicó que el estrecho de Ormuz está cerrado al tránsito de cualquier buque vinculado a Israel o Estados Unidos.

Por su parte, los metales preciosos consiguieron apreciarse durante este viernes; el oro tuvo un incremento de 2.88 por ciento y cotizó en 4 mil 535.87 dólares por onza, recuperando la pérdida de 3.69 por ciento tras el cierre de cotización de este lunes; mientras que la plata subió 2.91 por ciento su comparación diaria y llegó a costar 69.910 dólares por onza, tras una caída de 6.48 por ciento mostrada el jueves anterior, de acuerdo con información de Investing.com.

Durante el inicio de sesión de ayer, el precio tuvo una depreciación de 0.84 por ciento o 15.1 centavos, por lo que cotizó alrededor de 18.09 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.8841 y un máximo de 18.1012 pesos por dólar, con esta caída, el peso se deprecia por tercera sesión consecutiva y acumula una caída de 1.93 por ciento o 34.3 centavos, en ese periodo.

“La depreciación del peso ocurre a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.16 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, avanzando por cuarta sesión, periodo que acumula un incremento de 1.03 por ciento”, indica Gabriella Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Al mismo tiempo, la depreciación del peso también se debe en parte a la decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés en 25 puntos base a 6.75 por ciento, enviando una señal de complacencia con niveles de inflación muy por encima del objetivo puntual del 3.0 por ciento, especifica la analista de Banco Base.

“El fortalecimiento del dólar se debe a que persiste el riesgo de presiones inflacionarias a nivel global ante la guerra en Oriente Medio”, añadió.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán la apertura en los próximo días del estrecho de Ormuz, vía marítima por donde circula cerca de un quinto del petróleo a escala global, o “aniquilaría las plantas eléctricas de ese país”.

En declaraciones, comentó que Irán había permitido que petroleros transitaran por el estrecho de Ormuz para “compensar su declaración errónea” después de que el país negara estar en negociaciones.

Además, durante su discurso en la Cumbre de Prioridades de FII en Miami, Florida, el presidente estadounidense llamó “estrecho de Trump” al estrecho de Ormuz, “tienen que abrirlo, tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, Ormuz”.

“Disculpen, lo siento mucho. Un error tan terrible. Las noticias falsas dirán: ‘lo dijo accidentalmente’. No, conmigo no hay accidentes. No demasiados”, agregó durante su intervención.

PETROPRECIO ı Foto: Especial