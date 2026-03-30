Persiste reto en empleo; 700 mil, en la informalidad

Pese a que el número de personas ocupadas aumentó en febrero pasado en un millón 100 mil 322 trabajadores a tasa anual, la informalidad registró un incremento considerable, ya que, hace un año hubo 32.3 millones y en el mes de referencia alcanzó los 33 millones; es decir, 700 mil puestos de trabajo más; analistas consideraron que este factor continúa siendo un reto estructural que absorbe el crecimiento del empleo.

El Dato: Del total de la Población Ocupada, 41.4 millones fueron personas trabajadoras subordinadas y remuneradas al ocupar una plaza o puesto de trabajo.

“Al cierre de febrero de 2026, la población ocupada en la informalidad llegó a 33 millones de personas, sumando 700 mil trabajadores más en comparación con el año anterior, situando la tasa de informalidad laboral en 54.8 por ciento y superando el 54.5 por ciento registrado en 2025”, destacó ManpowerGroup en una nota de análisis.

Además, en el mes de referencia las personas que tuvieron un empleo en el sector informal fueron 17.9 millones, un incremento de 800 puestos de trabajo en la comparación anual cuando sólo hubo 17.1 millones de trabajadores. La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (TOSI1) fue del 29.7 por ciento, 0.8 puntos porcentuales por arriba del dato de febrero de 2025, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

TE RECOMENDAMOS: Anticipan presión en manejo de residuos Mundial llega con costo alto para la circularidad

28.2 millones de personas tienen ingresos de hasta un salario

Incluso, en la comparación mensual, también se registró un incremento de la Población Ocupada (PO), ya que en el primer mes del año se observaron 59 millones 673 mil 614 personas con un empleo, lo que significó un alza de 594 mil 288 puestos de trabajo; no obstamte, en la informalidad esta cifra pasó de 32.7 millones a 33 millones; es decir, 300 mil empleos más. Sucedió lo mismo con el sector informal, al pasar de 17.5 millones a 17.9 millones de trabajadores.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, la tasa de informalidad promedio en 2024 se ubicó en 54.27 por ciento de la población ocupada, pero contribuyó con el 25.38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); en 2025, la tasa se ubicó en 54.87 por ciento; con ese incremento, la analista estimó que la contribución al PIB podría aumentar a 26.58 por ciento; si se hace el mismo ejercicio con el inicio de este año, “un aumento persistente en la informalidad” ocasionaría un menor crecimiento económico debido a la que la fuerza laboral se emplea en actividad de menor productividad.

“Este deterioro en el mercado laboral al arranque de 2026 confirma que México sigue atrapado en un ciclo de baja eficiencia mientras la tendencia de informalización no se revierta. Bajo este escenario, la economía continuará requiriendo inversiones de capital cada vez más costosas para generar valor, lo que ocasiona una desaceleración en el crecimiento debido a que el empleo formal es más productivo y genera una mayor contribución per cápita al Producto Interno Bruto (PIB)”, indicó Siller Pagaza.

Por su parte, Beatriz Robles, directora de Operaciones de ManpowerGroup México, añadió que, “en número total tenemos más gente trabajando en la informalidad. La dinámica general de participación formal e informal no ha sufrido cambios, y la informalidad persiste absorbiendo a más personas”, y es un reto estructural importante para el mercado laboral, porque empleos en la informalidad ocasionan salarios más bajos, que las personas no tengan acceso a la seguridad social ni a las prestaciones, que haya subempleo y malas condiciones laborales.

Por lo anterior, exhortó a revertir esta situación y aprovechar eventos como el Mundial de Futbol para que haya una mayor generación de puestos formales con incentivos que permitan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) la “gestión” de trabajadores temporales, “garantizar que las oportunidades laborales se den bajo esquemas de formalidad, proteger los derechos de los trabajadores y contribuir al desarrollo sostenible del país”.

En el mes de referencia, la creación de empleos a tasa anual se reflejó sólo en dos sectores de la economía, las industrias y los servicios; mientras que en el agropecuario se perdieron puestos.

Las personas empleadas en el primero en el mes de referencia fueron 6.1 millones, una baja de 113 mil 229 personas respecto de la cifra de febrero del 2025.

No obstante, en el sector secundario aumentó de 14.7 millones de trabajadores en 2025 a 15.9 en 2026, un repunte de 247 mil 250 personas, debido a que, en las actividades manufactureras y de la construcción se tuvieron incrementos, aunque en las extractivas se registró una baja.