A pesar de riesgos, ven PIB en 1.6% para 2026

Se prevé que la economía mexicana registre un crecimiento moderado de 1.6 por ciento en 2026, condicionado a un aumento en el gasto público, al mantenimiento de una política monetaria en terreno neutral, el impulso de la inversión privada y una activación de la actividad petrolera, tras la desaceleración observada en el último trimestre de 2025, de acuerdo con un estudio de la situación económica de México de Banamex.

Ante la desaceleración económica del país, con un crecimiento de apenas 0.4 por ciento del PIB en 2025 frente al 1.4 por ciento registrado en 2024, Banamex advirtió que México acumularía un tercer año consecutivo con un avance por debajo del promedio histórico de 1.9 por ciento observado entre 2000 y 2018.

“Para 2026 anticipamos que la recuperación continúe a un ritmo moderado, con un crecimiento de 1.6%, hilando tres años consecutivos de avances por debajo de su promedio histórico de 1.9% durante el periodo 2000 a 2018”, explicó Banamex.

Por lo que, señalaron que un incremento del gasto público conforme a lo presupuestado, una política monetaria que se mantenga neutral y una moderación del entorno de incertidumbre que incentive a la recuperación de la inversión privada, serán factores que podrían propiciar el incremento de 1.6 por ciento.

Sin embargo, la posible desaceleración en Estados Unidos, un deterioro de la actividad petrolera y la incertidumbre ocasionada por la revisión del Tratado Comercial entre México, EU y Canadá podrían afectar dicho crecimiento, señala el banco.

“Dentro de los riesgos a la baja destacan los asociados a una posible desaceleración en EU, deterioro de la actividad petrolera y la incertidumbre por el T-MEC”. En este contexto, Banamex prevé que la estabilización de la actividad petrolera también juegue un papel clave en la recuperación del empleo formal.