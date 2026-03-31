Guerra “ensombrece” las perspectivas económicas, advierte Fondo Monetario

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no sólo ha perturbado la vida de las personas de la región, sino que “ensombrece” las perspectivas económicas de varios países que apenas mostraban una recuperación por crisis anteriores y aunque la crisis afecta a todo el globo sus efectos son asimétricos y variables, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Los importadores de energía están más expuestos que los exportadores, los países más pobres más que los más ricos, y aquellos con escasas reservas más que aquellos con amplias reservas. Más allá de su doloroso costo humano, la guerra ha provocado graves trastornos en las economías de los países más directamente afectados”, indicó un grupo de funcionarios del FMI, en una publicación.

El Dato: El aumento en precios de energía, fertilizantes y transporte presiona sobre el costo de vida, especialmente para los más vulnerables, advierte la UNCTAD.

Advirtieron que, si bien los países que resultarán afectados son resilientes, las perspectivas de crecimiento económico en el corto plazo no serán favorables.

Destacó que en lo que va del conflicto bélico, los países de Asia y de Europa que importan recursos energéticos han padecido el aumento de los costos de combustibles y de insumos por el cierre del estrecho de Ormuz, ya que, entre 25 y 30 por ciento del petróleo mundial y 20 por ciento del gas natural transita por el canal, y esos países tienen más retos para acceder a los suministros incluso a “precios inflados”.

25% aumento del fertilizante desde el cierre de Ormuz: CNA

Se suma la presión de adquirir alimentos y fertilizantes, “así como a unas condiciones financieras más restrictivas”; los países de bajos ingresos son los que enfrentan un riesgo mayor, la inseguridad alimentaria y podrían necesitar apoyo de otros países a pesar de que la asistencia en este tipo de problemática ha disminuido.

El FMI destacó que hay tres escenarios posibles tras el desenlace de la guerra, pero todos provocarán precios más altos en las mercancías, energéticos y un crecimiento económico más lento.

Si la guerra es breve, el precio del petróleo y del gas podría aumentar repentinamente incluso antes de que los mercados se ajusten; si se prolonga por un tiempo mayúsculo, los energéticos se mantendrían caros y los países importadores serían los más afectados por su dependencia; o bien, se llega a un “punto intermedio” en donde las tensiones continúen, la energía se mantenga cara, no se pueda controlar la inflación y se sume la incertidumbre y el riesgo geopolítico constante.

“Mucho dependerá de la duración del conflicto, su alcance y el daño que cause a la infraestructura y las cadenas de suministro”, indicaron.

72.1% alza del gas europeo de referencia, después de la guerra

CADENAS DE SUMINISTRO. La guerra en Irán ha provocado que se cierre el estrecho de Ormuz y también diversos daños a la infraestructura energética; esta problemática provocó que las economías que importan combustibles tengan un “impuesto repentino y considerable sobre la renta” y el impacto empieza a ser evidente.

Según el FMI, los países de África, Oriente Medio y América Latina que compran energéticos ya resintieron el alza en los costos de importación; mientras que las economías manufactureras de Asia ahora se enfrentan a un incremento en los precios de producción por el aumento de la energía; además, el poder adquisitivo de la población también ha disminuido, “en algunos países, las presiones sobre la balanza de pagos ya están afectando a las monedas”.

El Tip: El estrecho de Ormuz revela la vulnerabilidad de puntos de estrangulamiento marítimos críticos ante tensiones geopolítcas.

Incluso, destacó que en algunos países europeos se ha “reavivado el fantasma” de la crisis energética de gas, que ocurrió entre 2021-2022, y en donde Italia y Reino Unido sufrieron la escasez por su alta dependencia a generar energía con gas, y Francia y España al no depender de éste por su capacidad nuclear y energías renovables no resultaron tan afectados.

“Por el contrario, los países exportadores de petróleo de Oriente Medio, algunas zonas de África y América Latina que aún pueden comercializar su petróleo tienen perspectivas de una posición fiscal y externa más sólida gracias a los precios más altos”, indicó.

Así como la guerra ha impactado en los precios de los energéticos, también ha afectado a las cadenas de suministro de insumos críticos y no energéticos debido al desvío de buques y portacontenedores; por lo tanto, se han incrementado los costos de fletes y seguros, además, los tiempos de entrega se han extendido.

Por el aumento de los precios de las materias primas, ya se sufren las consecuencias en la cadena de suministro; además, con la interrupción del envío de fertilizantes se prevé que los precios de los alimentos sean mayores.

“La interrupción del suministro de nutrientes para los cultivos procedentes del Golfo Pérsico coincide con el inicio de la temporada de siembra en el hemisferio norte, lo que amenaza los rendimientos y las cosechas durante todo el año y eleva los precios de los alimentos”, indicó el FMI.