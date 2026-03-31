Lanzan portal para informar sobre patentes previo al T-MEC

Con la finalidad de dar cumplimiento a diversas preocupaciones señaladas por Estados Unidos en materia de derechos de propiedad intelectual en el sector farmacéutico bajo el T-MEC, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentaron el portal del Sistema de Vinculación, con el que transparentarán la información sobre patentes en México, y con lo cual, esperan que el sector crezca entre 10 y 15 por ciento en exportaciones y producción.

“Este tipo de acciones contribuyen de manera directa a atender las áreas de oportunidad señaladas en evaluaciones internacionales, particularmente el reporte especial 301, tanto la versión norteamericana como la europea, particularmente en el sistema de vinculación y la eficacia del sistema. Hoy podemos afirmar que estamos dando pasos firmes hacia un sistema confiable en el que se protejan las patentes asociadas a medicamentos”, refirió Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI.

El Dato: El informe Especial 301 es una revisión anual que identifica deficiencias en patentes, marcas y derechos de autor.

La puesta en marcha de la plataforma para el registro de patentes se da en un contexto de observaciones realizadas a México bajo la Sección 301 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), así como de las recientes conversaciones técnicas bilaterales en el marco del Tratado Comercial.

Nieto Castillo destacó que, con la implementación del portal, se prevé hacer crecer al sector farmacéutico de entre 10 y 15 por ciento, y se tratará de transparentar los datos de ambas instituciones para que cualquier “innovador o genérico” use la plataforma y presente la solicitud de registro sanitario, se trata de transparentar los datos que tiene el sistema, “nuestra posición va a ser proteger la propiedad industrial durante los 20 años que tienen el medicamento innovador”, indicó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, coincidió en que la herramienta digital forma parte de un esfuerzo para modernizar la infraestructura institucional del país en materia de propiedad intelectual, así como la necesidad de actualizar sus procesos para reducir tiempos en el otorgamiento de patentes, fortalecer la protección de la innovación y evitar prácticas indebidas en el sector.

El portal facilitará la consulta de información de cada patente como titulares, vigencia, categoría de protección, denominación genérica asociada, solicitudes de registros, medicamentos genéricos y procesos de oposición de terceros, además de impulsar la modernización digital del servicio público y la industria farmacéutica a través de la coordinación entre la SE y la Secretaría de Salud, mediante la página del instituto.

Además, la herramienta llega en un momento de mejorar la transparencia, ya que el año pasado se tuvieron 900 solicitudes de Cofepris para ver si se violaba alguna patente con una solicitud de registro sanitario, de acuerdo con el director del IMPI.

“Tuvimos 900 solicitudes de Cofepris para ver si se violaba alguna patente con una solicitud de registro sanitario y encontramos 572 que no, 72 que sí había una violación de una patente y, por tanto, no podía darse el registro sanitario y en 151 casos nos faltaba información; por tanto, se le requirió información a Cofepris y estamos en este proceso para poder desahuciar y decir si se viola o no una patente”, detalló Nieto Castillo.