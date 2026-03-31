Por conflicto, en riesgo más de 135 millones de viajes

Vuelos en tierra en el aeropuerto de Noi Bai en Hanói, el pasado 16 de marzo.

EL CONFLICTO en Medio Oriente podría dejar diversas consecuencias en el mundo, entre las que destacan afectaciones en la conectividad aérea, la caída de visitantes internacionales, el incremento en el precio de los combustibles y un alza en el costo de los pasajeros aéreos, por lo cual se estima que 135 millones de viajes a nivel global estén en riesgo.

De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), sostuvo que de dicha cifra, 116 millones de viajes son fuera de la región de Medio Oriente, debido a la reducción de la capacidad de vuelos y las restricciones del espacio aéreo.

De la misma manera, más de 526 mil pasajeros diarios no están viajando debido a la reducción de vuelos, lo que impacta la conectividad entre regiones clave como Asia, Europa y África, dificultando significativamente los desplazamientos internacionales.

El Tip: El impacto del gasto de los visitantes internacionales en todo Medio Oriente es significativo y promedia alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses al día.

El WTTC señaló que Medio Oriente es un sitio que desempeña un papel primordial en los viajes globales, al concentrar alrededor del 14 por ciento del tráfico aéreo global. “De esta manera, cualquier interrupción impacta a aeropuertos y vuelos, hoteles, empresas de alquiler de autos y líneas de cruceros, entre otros”.

Las cifras del organismo internacional refieren que los centros regionales de aviación, como Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin, procesan alrededor de 526 mil pasajeros al día, han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica.

30 por ciento de los costos de las aerolíneas son por combustible

En suma, las aerolíneas podrían registrar incrementos importantes en el precio de la turbosina, ya que es importante recordar que el 30 por ciento de los costos de una aerolínea corresponde al combustible, mientras que en las últimas semanas, su precio registró un aumento sin precedentes, al pasar de 95.95 a 197 dólares por barril.

“Esta situación, combinada con la reducción de asientos disponibles, se traduce en un aumento en los precios de los boletos aéreos, destacó el WTTC.