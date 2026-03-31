Precio del crudo baja tras “medidas” del G7

Luego de que los responsables de Finanzas de las economías del G7 decidieron “tomar las medidas necesarias” para proteger la estabilidad de los mercados energéticos, los precios del petróleo cerraron a la baja y redujeron el avance de más de 105 dólares por barril al que cotizó más temprano en la sesión.

Los futuros del Brent subieron a un máximo de 116.89 dólares, pero cambiaron de tendencia y al cierre de la sesión se ubicaron en 107.39 dpb; mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense registraron máximos de 106.82 dpb y finalizaron en 106.16 dpb.

El Dato: La última vez que el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación superó los 100 dpb fue en marzo de 2022, luego que iniciara el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En caso contrario, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró la jornada de ayer en 101.59 dólares por barril, un incremento de 1.58 dólares por barril, luego de que en la jornada del viernes cotizara en 100.01 dpb.

Asimismo, tras la afirmación de Jerome Powell de que la Reserva Federal (Fed) está dispuesta a “esperar y ver” cuáles serán los efectos de la guerra en Irán en la economía y la inflación, la moneda mexicana se depreció 0.08 por ciento o 1.5 centavos y finalizó la sesión en 18.13 pesos por dólar, con un tipo de cambio mínimo de 17.9854 y un máximo de 18.1628 pesos por dólar.

“El tipo de cambio mostró un comportamiento lateral, mientras el mercado evalúa la probabilidad de que el conflicto en Oriente Medio se extienda durante varias semanas. Continúan los ataques en la región y se mantiene la amenaza de Estados Unidos de destruir la infraestructura energética de Irán si no se alcanza un acuerdo antes del 6 de abril”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La analista destacó que el tipo de cambio llegó a los 18 pesos por billete verde desde el viernes pasado, y se ha mantenido entre los 18 a los 18.20 pesos por dólar, y podría significar que se encuentre en un “proceso de consolidación”, lo que posibilitaría que lleve a cabo una “depreciación escalonada” y llegue a los 18.50 pesos por dólar.

Por su parte, el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex señaló que el comportamiento de la divisa mexicana será definido por el desarrollo de la guerra y también por los datos de empleo de Estados Unidos, y respecto al cierre de ayer, destacó que la moneda estadounidense se “benefició del nerviosismo de los inversores” por las amenazas que supone el conflicto bélico en Medio Oriente.

“Para el overnight, esperaríamos que el tipo de cambio oscile en un rango entre 18.01 y 18.19 pesos por dólar, considerando el sentimiento de aversión al riesgo global y una agenda económica modesta mañana”, agregó.

El cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que pasa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, ha provocado un alza del crudo de alrededor del 58 por ciento este mes, el mayor repunte mensual registrado en los datos desde 1988; incluso supera las alzas registradas durante la Guerra del Golfo de 1990. Por su parte, el crudo estadounidense ha subido un 51 por ciento, lo que supone su mayor avance mensual desde mayo de 2020.