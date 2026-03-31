Reparto de utilidades 2026: ¿Se pagan en abril o en mayo y quiénes las reciben?

Calendario oficial para el pago de utilidades en 2026

Como cada año el proceso de Reparto de Utilidades 2026 en México representa una de las prestaciones más esperadas. El calendario de pagos se encuentra establecido según el tipo de patrón, ya sea una empresa constituida como persona moral o un empleador registrado como persona física.

Se trata de una prestación social que obliga a los patrones a repartir entre sus trabajadores parte de las ganancias que haya obtenido durante el año fiscal anterior.

Es fundamental que los beneficiarios conozcan los criterios para recibirla y las fechas límite para garantizar que el pago se efectúe conforme a la ley.

El pago de utilidades depende del tipo de patrón que te contrató ı Foto: Especial

¿Cuándo se pagan las utilidades en 2026?

El calendario para la dispersión de este recurso depende del tipo de patrón que emite el pago, estableciendo dos periodos claros:

Trabajadores de empresas (Personas Morales): El periodo de pago comprende del 1 de abril al 30 de mayo.

Trabajadores de patrones (Personas Físicas): Para quienes laboran con un patrón individual, el plazo se extiende del 1 de mayo al 29 de julio.

En caso de que la fecha límite venza y el trabajador no haya recibido su pago, este cuenta con un plazo de un año, a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento, para reclamar el cumplimiento de esta obligación ante las autoridades laborales según la PROFEDET.

¿Quiénes reciben utilidades en 2026?

Para ser beneficiario de esta prestación, el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos de contratación y tiempo de servicio:

Antigüedad mínima: Haber laborado al menos 60 días durante el año fiscal 2025.

Tipo de contrato: Aplica para trabajadores de planta, por obra o tiempo determinado, siempre que cumplan el criterio de los 60 días mencionados.

Relación laboral: Debe existir una relación de trabajo subordinada; es decir, el empleado debe estar debidamente registrado en la nómina.

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📞800.717.29.42 y 800.911.78.77 pic.twitter.com/lNKFyantcT — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) May 22, 2025

¿De cuánto dinero es el pago de utilidades?

El reparto de utilidades no es una cifra fija, pues depende de las ganancias netas que el patrón reportó ante el SAT.

Por ley, las empresas deben distribuir el 10% de su ganancia fiscal 2025 entre su personal a través de dos criterios: la primera mitad se asigna equitativamente según los días laborados, mientras que la segunda se entrega en proporción al salario percibido por cada trabajador durante el año.