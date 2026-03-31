Sube 90% tarifas de fletes petroleros

Los costos del transporte marítimo de petróleo han incrementado arriba de 90 por ciento tras el conflicto en Medio Oriente, lo que ha generado interrupciones en las cadenas de suministro que presionan tanto a la producción como a la exportación agrícola.

“Las tarifas de flete para los petroleros han aumentado más del 90 por ciento desde finales de febrero. Los precios del combustible para barcos casi se han duplicado, mientras que las primas de seguros por riesgo de guerra se han disparado, con algunos aseguradores retirando la cobertura por completo para las embarcaciones que operan en el Golfo Pérsico”, señaló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

El Tip: El acceso limitado a financiamiento reduce la capacidad de productores de absorber los aumentos de costos, señala la UNCTAD.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, el transporte marítimo ha registrado una caída superior al 95 por ciento de los tránsitos, lo que ha impulsado el aumento en los precios de los fletes petroleros desde finales de febrero. Cabe destacar que esta ruta marítima transporta cerca de una cuarta parte del petróleo marítimo global de petróleo, así como gas natural licuado y fertilizantes.

“Los propietarios de barcos se ven obligados a suspender los tránsitos o a absorber costos de seguro considerablemente más altos, con primas que se multiplican varias veces para cada viaje”, señaló la UNCTAD.

En este contexto, la producción de fertilizantes, insumo esencial para la producción agrícola, se ve afectada, ya que aproximadamente un tercio del comercio de estos productos depende de esta vía, lo que eleva sus costos y limita su disponibilidad.

“Estos mayores costos de transporte y seguro se trasladan a los precios de los fertilizantes, y a su vez, afectan la producción y las exportaciones agrícolas”, agregó el organismo.

Por ello, el encarecimiento impacta directamente en la producción agrícola, incluida la elección de cultivos y el área de siembra, al elevar los costos de cultivo y presionar los precios de los alimentos, con mayores efectos en economías vulnerables que tienen menor capacidad para absorber estos incrementos.

“Estos mayores costos de transporte y seguro se trasladan a los precios de los fertilizantes, y a su vez, afectan la producción y las exportaciones agrícolas”, advirtió la UNCTAD.