Gobierno acelera licitación de trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo

El Gobierno de México informó que los proyectos ferroviarios de pasajeros Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo registran avances en sus procesos de licitación, diseño y construcción, como parte del primer paquete de infraestructura ferroviaria de la actual administración.

En conjunto, ambas rutas tendrían una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios.

Las obras ferroviarias prevén atender a 70 mil pasajeros diarios ı Foto: SICT

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el tren Querétaro-Irapuato ya concluyó la licitación para la construcción de estaciones, paraderos, base de mantenimiento y sistemas de señalización, control y telecomunicaciones.

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El trayecto abarcará 108.2 kilómetros y contará con cinco estaciones, además de taller, cochera y zonas de repostaje.

Las obras ferroviarias prevén atender a 70 mil pasajeros diarios ı Foto: SICT

La dependencia detalló que, una vez en operación, esta línea movilizará alrededor de 50 mil pasajeros al día con conexión desde la Ciudad de México.

Paralelamente, continúan los trabajos de desmantelamiento de la vía existente, así como el resguardo de acero de refuerzo y maquinaria pesada en el patio de maniobras.

En el caso del tren Saltillo-Nuevo Laredo, la SICT señaló que ya concluyó la licitación de dos tramos en la Zona Metropolitana de Monterrey, así como de cuatro estaciones y los sistemas de control ferroviario.

Avanzan licitaciones de nuevas rutas ferroviarias al norte del país ı Foto: SICT

Asimismo, permanecen en proceso nuevos concursos para un tercer tramo, siete estaciones adicionales y edificios auxiliares.

Esta ruta tendrá una longitud de 396.3 kilómetros y se prevé que transporte a 20 mil pasajeros diarios. Según el comunicado, actualmente se realizan labores de desmonte, topografía, sondeos geotécnicos y adecuación del material rodante sobre el derecho de vía.

Con estos proyectos, el gobierno federal, “refrenda su compromiso con el rescate de los trenes de pasajeros”, se lee en el documento, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre el centro y el norte del país.

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