Difusión de innovaciones y desarrollos tecnológicos

SENER convoca a Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar

SENER convocó a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, un espacio orientado a promover el intercambio de conocimientos

La inauguración de la Feria estará a cargo de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.
La inauguración de la Feria estará a cargo de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. Foto: Especial.
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La Razón Online

La Secretaría de Energía (SENER) convocó a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, un espacio orientado a promover el intercambio de conocimientos, así como la difusión de innovaciones y desarrollos tecnológicos en el sector energético. Su objetivo es impulsar una transición energética eficiente, justa y planificada hacia fuentes renovables, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo nacional.

La inauguración de la Feria estará a cargo de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien presentará una conferencia magistral. Asimismo, habrá conferencias a cargo de los subsecretarios de Planeación y Transición Energética; de Electricidad; y, de Hidrocarburos; el Director General de Impacto Social, Consulta Previa y Ocupación Superficial, de la SENER; la directora General de la CFE, el director General de Pemex, así como el Director General de la CONUEE.

La Feria se concibe como un punto de encuentro abierto a la ciudadanía, especialistas, estudiantes, empresas, academia y sector público, donde se fomentará el diálogo y el intercambio de información sobre temas estratégicos como soberanía energética, eficiencia energética, justicia energética e innovación y tecnología, mediante la participación de instituciones del sector, el ámbito educativo, gobiernos estatales, empresas y asociaciones.

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El evento está dirigido al público en general, estudiantes de distintos niveles educativos interesados en ciencia y tecnología, personal de centros de investigación, especialistas del sector energético, personas servidoras públicas y empresas tanto públicas como privadas. Se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), ubicado en el Bosque de Chapultepec II Sección, en la Ciudad de México.

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FGR

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