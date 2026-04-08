Reporta el AICM filtración de agua en Terminal Uno

Usuarios caminan junto a obras en el AICM, en foto de archivo.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)informó que se registró una filtración de agua en el área de llegadas nacionales de la Terminal 1, en una zona donde se realizan trabajos de remodelación, luego del torrencial registrado en la zona nororiente; sin embargo, no se afectaron las operaciones.

“Esta tarde a causa de la lluvia moderada que se registró en la zona nororiente de la Ciudad de México, se presentó el ingreso de aguas pluviales en el área llegadas nacionales de la Terminal 1, específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte de los trabajos de remodelación, sin que estos hechos interrumpieran la continuidad de las operaciones y los servicios en las terminales”, indicó el aeropuerto a través de la red social X.

El Dato: El director del AICM, Juan José Padilla Olmos, detalló a inicios de marzo que la remodelación en terminales está orientada a optimizar la experiencia de los pasajeros.

De acuerdo con información del propio aeropuerto, el ingreso de agua se originó en un espacio que actualmente está siendo intervenido como parte de las obras de rehabilitación en esa terminal, lo que habría facilitado la filtración ante las precipitaciones registradas.

Pese al incidente, el AICM indicó que las actividades operativas se mantuvieron con normalidad y que no fue necesario suspender vuelos ni servicios para los usuarios. Asimismo, señaló que hasta el momento no se tienen reportes de daños mayores en la infraestructura ni afectaciones a pasajeros.

“Asimismo, hasta el momento no se tiene reporte de mayores afectaciones”, indicó el aeropuerto.

Además, informó que ya se trabaja en la atención inmediata de la zona afectada, con el objetivo de corregir las fallas detectadas y evitar que la situación afecte a los pasajeros.

Finalmente, el aeropuerto ofreció disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y reiteró que se mantendrá el seguimiento a las condiciones de las instalaciones.

“Se trabaja en la corrección inmediata de las instalaciones que presentaron problemas y se ofrecen disculpas a nuestros usuarios”, concluyó el AICM.